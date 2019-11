El Govern prioritzarà construir l'Hospital General de l'Hospitalet

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat aquest dimecres el compromís del Govern de prioritzar la construcció del nou Hospital General de l'Hospitalet de Llobregat al sector de Can Rigal, al barri de Pubilla Cases.Calvet, que ha fet aquest anunci després de presidir amb l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, la cinquena reunió de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de l'Hospitalet, ha destacat que ja es treballa per tancar un acord amb Red Elèctrica pel trasllat de la subestació elèctrica que actualment té als terrenys on es construirà l'equipament.L'alcaldessa ha assegurat que "no serà un projecte senzill" però el fet que el Govern hagi decidit prioritzar el projecte representa un gran pas endavant per a la construcció del centre hospitalari. Calvet i Marín també han explicat que gairebé està llest el conveni entre el Consistori i la Generalitat per construir un equipament al barri de Sant Josep que aculli el nou Centre d'Urgències d'Atenció Primària.En matèria d'habitatge, Calvet ha explicat que s'incrementarà la dotació econòmica de l'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Hospitalet i es posaran més immobles a disposició de la Mesa d'Emergència de la ciutat.Pel que fa a l'educació, el conseller ha avançat que al gener s'adjudicaran les obres per construir el nou edifici de l'Escola Ernest Lluch, al barri de Collblanc, i que el Govern vol buscar unes noves instal·lacions per reubicar els actuals serveis d'educació especial.Per últim, les dues administracions han anunciat que col·laboraran en el projecte de convertir la pista de l'antiga escola Joanot Martorell en una instal·lació esportiva coberta que donarà servei a les entitats esportives del Districte I del municipi.La reunió de la comissió és la cinquena des que es va crear per resoldre i desenvolupar qüestions estratègiques per a les dues administracions. L'anterior trobada es va celebrar el setembre del 2018, però Calvet i Marín han continuat treballant fora dels focus, segons han explicat tots dos davant els mitjans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor