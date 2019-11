Dimiteixen dirigents dels comuns crítics amb l'acord amb «el PSOE del 155»

Avui unes quantes companyes dimitim dels òrgans de direcció de @CatEnComu



No ha estat una decisió fàcil però a dia d’avui ens costa molt reconèixer el projecte en el qual ens hi hem deixat molta vida, molt d'esforç i molta il·lusió. pic.twitter.com/qx6TmZvX7u — Sònia Farré (@Sonia_Farre) November 20, 2019

Prop d'una quinzena de dirigents dels comuns han dimitit aquest dimecres dels seus càrrecs als òrgans de direcció amb una carta en què critiquen "l'allunyament constant de l'ideari del partit", la política d'aliances municipals i el funcionament dels òrgans interns. Entre els elements que han generat rebuig als dimissionaris, del corrent Desbordem, hi ha l'aliança estatal amb el PSOE o el que consideren una renúncia del dret a decidir o a exigir l'amnistia per als presos polítics."Hem passat de lluitar contra l'austeritat a aprovar el sostre de despesa, de voler tombar el règim del 78 a ser el soci minoritari del PSOE del 155, de defensar el dret a decidir de Catalunya a no donar suport a l'amnistia de les preses polítiques (o a no atrevir-se a dir-los preses polítiques en els comunicats o en declaracions públiques) i tot sempre en base a girs sobtats que s'han decidit fora dels òrgans, sense parlar-ne de forma oberta", denuncien a la carta dels dimissionaris. Desbordem, que agrupa anticapitalistes i crítics, tenia quatre membres a l'executiva de Catalunya en Comú i entre els dimissionaris hi ha l'exdiputada al Congrés Sònia Farré.Desbordem ja havia anunciat que no tenia previst presentar aquest cop candidatura per formar part de l'executiva dels comuns, de la qual n'assumirà el control Ada Colau sense oposició . Segons van afirmar els crítics, el partit està consolidant posicionaments que "són contraris a l'ideari fundacional" i que no els permeten seguir participant en uns òrgans "que no tenen funcionalitat ni legitimitat". La seva presència a la direcció entenen que suposaria una "justificació o blanquejament d'aquests girs" dels quals es neguen a "ser còmplices".Durant les municipals, des de Desbordem ja van donar suport a candidatures que no tenien l'aval oficial i que competien contra Catalunya en Comú, com ara la de Dolors Sabater a Badalona o d'altres amb aliança amb la CUP com a Girona. Segons insisteixen ara, la preparació de les municipals es van convertir "en un exercici de refundació en lloc d'una oportunitat d'obertura, mantenint una lògica de coalició electoral permanent i on han primat molt més els càlculs per la Diputació que els interessos de les veïnes i les assemblees locals".Segons asseguren a la carta de dimissió, no han fet el pas fins després de les eleccions espanyoles per no interferir en els resultats, per bé que abans ja van criticar l'entesa amb el PSOE i l'acord exprés assolit ha precipitat la decisió de dimitir. Denuncien també el funcionament dels òrgans interns dels comuns, els quals afirmen que "no serveixen per res perquè mai han tingut capacitat de presa de decisions, sobretot en temes claus", els quals es tancaven, segons afegeixen, en altres espais menys oficials.

