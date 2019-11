ERC preguntarà a les bases per les condicions per investir Sánchez

Aragonès adverteix que si no hi ha acord ERC mantindrà el "no" a Sánchez

Els 9.000 militants d'ERC votaran el pròxim dilluns en una consulta interna el posicionament del partit sobre la investidura de Pedro Sánchez. En la línia del que han defensat fins ara els seus dirigents, els republicans supeditaran una eventual abstenció a la creació d'una taula de diàleg per afrontar políticament el conflicte.Segons ha avançat El Periódico i ha confirmat, la formació preguntarà a les bases si estan d'acord a rebutjar la investidura de Sánchez si no hi ha un acord per abordar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat en una mesa de diàleg. La consulta serà electrònica i els militants podran participar-hi entre les 9 del matí i les 8 del vespre. Fonts de la direcció asseguren que consideren "políticament vinculant" el resultat de la votació.La pregunta que respondran els militants d'ERC és la següent: "Estàs d'acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una mesa de negociació?".El resultat de la votació es farà públic la mateixa nit de la votació, a partir de dos quarts de nou del vespre, i el partit ja està contactant amb els militants per promoure-la. El sistema de votació electrònic ja va ser provat pels republicans en la tria de la direcció. A partir de la publicació dels resultats, serà el Consell Nacional, com a màxim òrgan del partit entre congressos, qui fixarà la posició final del vot. La darrera consulta que va fer ERC a la militància va ser la del 2006 sobre l'Estatut i va suposar un revés per a la direcció, ja que les bases van demanar el vot en contra quan la intenció de la cúpula era defensar el vot a favor.De la decisió que prengui el partit guanyador de les eleccions espanyoles del 10-N a Catalunya en dependrà la sort de la investidura de Sánchez, atès que PSOE i Unides Podem sumen 155 diputats, 21 per sota de la majoria absoluta. Si PNB, Més País, BNG, PRC i Terol Existeix voten "sí", el candidat socialista encara necessitaria l'abstenció dels 13 diputats republicans per ser investit en segona ronda Esquerra ha remès a la seva militància una carta signada pel vicepresident del Govern i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, i per la secretària general adjunta, Marta Vilalta; en què destaca que el resultat de les eleccions espanyoles ha atorgat "una posició molt rellevant en el debat polític, tant a Catalunya com a l’Estat", alhora que ha causat "moviments entre les forces estatals". També assenyala que el PSOE i Unides Podem han tancat un preacord de govern però no tenen prou suports per materialitzar-lo.La missiva afegeix que en aquest escenari "Esquerra en particular i l’independentisme en general" són "més forts que mai per poder forçar l’Estat a asseure’s a una mesa de diàleg". Aragonès assegura que ara el partit votaria "no a una eventual investidura de Pedro Sánchez si no accedeix a negociar, d’igual a igual i sense condicions, amb les institucions catalanes".El coordinador nacional d'ERC promet que el partit seguirà "treballant per aconseguir una solució democràtica al conflicte entre l’Estat i Catalunya", però adverteix que "si no hi ha cap acord", no variarà la seva negativa a facilitar la investidura del president espanyol.Aragonès assenyala a la carta que "tenint en compte la transcendència del moment actual i la voluntat de la nova executiva d’Esquerra Republicana d’aprofundir en l’obertura del partit, fent partícip a la militància de la presa de decisions col·lectives", la formació vol escoltar "el sentir dels membres del partit".En paral·lel, els republicans ja estan dissenyant els seus equips negociadors per unes converses amb el PSOE que, si es produeixen, seran bilaterals , amb la portaveu dels socialistes al Congrés, Adriana Lastra, i el cap de gabinet del president espanyol, Iván Redondo; en representació dels de Pedro Sánchez; i el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i la secretària general adjunta i portaveu, Marta Vilalta; en representació dels republicans.ERC no és l'únic partit que consultarà les seves bases en els propers dies. Entre el 22 i 23 de novembre, el PSOE portarà a votació de la militància el seu preacord amb els de Pablo Iglesias, mentre que Podem buscarà el suport dels associats a l'entesa amb els socialistes entre el 23 i el 26 de novembre.Els primers a votar seran els militants del PSC, convocats aquest dissabte a validar o rebutjar el principi de pacte per un govern de coalició entre Sánchez i Iglesias. El PSC queda fora de les negociacions entre els republicans i el PSOE però, com els comuns, jugarà un paper actiu per intentar que ERC s'abstingui i permeti que tiri endavant la investidura.

