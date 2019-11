ERC pregunta a les bases per les condicions per investir Sánchez

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) realitzarà dilluns vinent una consulta interna als seus 9.000 militants sobre la posició del partit respecte a la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, i condiciona qualsevol acord a una mesa de negociació amb l'Estat per entomar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.Segons ha avançat El Periódico i ha confirmat, es preguntarà si les bases d'ERC estan d'acord en rebutjar la investidura de Sánchez si no hi ha un acord per abordar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat en una mesa de diàleg. La consulta serà electrònica i els militants podran participar-hi entre les 9 del matí i les 8 del vespre.El partit que presideix Oriol Junqueras argumenta que vol escoltar "el sentir dels membres del partit" atesa "la transcendència del moment actual i la voluntat de la nova executiva d’Esquerra Republicana d’aprofundir en l’obertura del partit, fent partícip a la militància de la presa de decisions col·lectives".El resultat de la votació es farà públic la mateixa nit de la votació, a dos quarts de nou del vespre, i el partit ja està contactant amb els militants per promoure la votació. A partir de la publicació dels resultats, serà el Consell Nacional, com a màxim òrgan del partit entre congressos, qui fixarà la posició final del vot.Els republicans ja estan dissenyant els seus equips negociadors per unes converses amb el PSOE que, si es produeixen, seran bilaterals , amb la portaveu dels socialistes al Congrés, Adriana Lastra, i el cap de gabinet del president espanyol, Iván Redondo; en representació dels de Pedro Sánchez; i el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i la secretària general adjunta i portaveu, Marta Vilalta; en representació dels republicans.

