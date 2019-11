Calvet assegura que la negociació amb l'Estat «passa per la figura del relator»

La figura del relator va sobrevolar les negociacions entre el Govern i l'executiu espanyol tot just ara fa un any. Ara reapareix com a condició indispensable per unes eventuals noves converses entre la Generalitat i l'Estat, en opinió del conseller de Territori, Damià Calvet.El membre del Govern ha assegurat que aquesta figura ofereix "garanties i transparència". "No hi pot haver un diàleg sense garanties i sense la possibilitat de fer un seguiment d'allò que es parla i s'acorda", ha argumentat després de presidir la cinquena reunió de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de l'Hospitalet. Tal com va defensar aquest dimarts el mateix Calvet, el Govern situa la declaració de Pedralbes com un bon punt de partida per tornar a la taula de negociació, sempre que se n'actualitzi el contingut perquè des de llavors "han passat moltes coses". "La sentència del procés i els presos polítics és un dels temes que han d'aflorar", ha apuntat.Pel que fa a la figura del relator, el conseller de Territori ha destacat que va ser proposada per l'Estat i que malgrat la polèmica que va generar en el seu moment seria clau per dotar de garanties a la negociació. "El diàleg i la negociació a la que sempre estarem disposats ha de tenir garanties i en aquests moments passa per la figura del relator", ha reblat.Mentre el diàleg amb l'Estat continua sense reactivar-se, el president de la Generalitat, Quim Torra, va convocar per a principis de desembre la taula de diàleg entre partits catalans , on estan representats tots els partits menys Cs, el PP i la CUP, que prefereixen quedar-se'n fora.

