Dos presos ferits per un incendi a Lledoners

El centre penitenciari de Lledoners, on estan alguns dels presos polítics, s'ha llevat amb un incendi a primera hora del matí a un dels mòduls, segons informen diversos mitjans.El foc ha estat provocat a l'interior d'una cela per un dels interns, que ha queda ferit de gravetat amb cremades de segon grau a les mans i l'esquena. L'home ha estat evacuat amb helicòpter i està ingressatt a la Vall d'Hebron, tot i que no es pateix per la seva vida. Com a conseqüència del fum, un alter reclús ha resultat intoxicat i també ha hagut de ser traslladat amb ambulància a l'Hospital de Manresa.Pel que fa als presos polítics, el foc no ha afectat al mòdul on estan el president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, el líder d'ERC Oriol Junqueras, l'actual diputat de JxCat, Jordi Sánchez, i els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Raül Romeva.

