Els advocats dels quatre CDR reclamen el seu alliberament i denuncien «anomalies» en el procediment

Les defenses dels quatre CDR als quals l'Audiència Nacional va anul·lar l'ordre de presó han reclamat a la repetició de la vista de mesures cautelars el seu alliberament mentre que la fiscalia i les acusacions han demanat que es mantingui la presó provisional. El titular del jutjat d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, es pronunciarà aquesta tarda després d'escoltar les parts aquest dimecres al matí.L'advocada d'Alerta Solidària Eva Pous ha denunciat "anomalies" en el procés judicial i "vulneracions de drets". Pous ha dit que és "una anomalia" que s'hagin anul·lat les ordres de presó però se'ls hagi mantingut empresonats a Soto del Real i que els hagin portat a l'Audiència Nacional sense els seus objectes personals. També ha criticat que no s'hagin repetit les declaracions."No hi ha cap element que sostingui les peticions de presó", ha dit Pous en una atenció als mitjans, que també ha afirmat que els fets no s'ajusten als tipus penals pels quals se'ls investiga. La lletrada ha dit que "tots els indicis" fan pensar que el jutge els mantindrà en presó preventiva i que la repetició de la vista és "una aparença de dret més que un dret real".El magistrat els investiga per delictes de pertinència a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per causar estralls. El jutge considera que hi ha indicis que els set empresonats formen part d'ERT (Equips de Resposta Tàctica), "una organització amb una estructura jerarquitzada que pretén instaurar la república catalana per qualsevol via, incloses les violentes".

