Torrent agraeix a les universitats haver estat «a l'alçada» amb el manifest de rebuig de la sentència

El president del Parlament, Roger Torrent, ha celebrat que les universitats catalanes hagin estat "a l'alçada del moment històric" amb el manifest conjunt de rebuig a la sentència del procés. Torrent ha rebut aquest dimecres el document de la mà dels representants de la plataforma Universitats pels drets civils i la democràcia.En total, són set universitats públiques catalanes les que signen aquest manifest, les quals han reivindicat que la comunitat universitària catalana no pot estar en silenci davant una "situació excepcional que fa massa temps que dura".Segons ha defensat Torrent, davant la sentència del Tribunal Suprem "no hi ha silenci que valgui" perquè no es tracta d'una qüestió d'una determinada idea política sinó que la decisió judicial "posa en risc els fonaments de la democràcia". "El silenci davant aquesta situació ens pot fer còmplices davant la regressió drets i llibertats", ha avisat el president de la cambra catalana. Davant d'aquesta situació, Torrent ha afegit que "la presó, la repressió i la negativa al diàleg" no resoldran res, sinó que encara faran més "profund" el conflicte.A l’acte hi han assistit, a més del president i dels representants i impulsors del manifest, el vicepresident primer, Josep Costa, el secretari primer, Eusebi Campdepadrós, i els diputats Gemma Espigares i Vidal Aragonès.

