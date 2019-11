L'Audiència Nacional manté empresonats els dos CDR que van declarar amb advocat d'ofici

La sala penal de l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de dos dels CDR acusats de terrorisme perquè considera que hi ha risc de fuga, de destrucció de proves i de reiteració delictiva. Són els casos de Ferran Jolis i Jordi Ros, els dos únics activistes que van declarar amb advocat d'ofici en seu policial i judicial el 26 de setembre.A diferència dels recursos estimats parcialment ahir respecte quatre membres dels CDR també empresonats per terrorisme, l'Audiència Nacional especifica que en aquests dos casos ni els investigats ni els seus advocats van presentar "queixes ni protestes" per la manca d'informació sobre elements "essencials" de la detenció. Fonts d'Alerta Solidària apunten aque la situació és un "escàndol" perquè ni l'Audiència Nacional ni els advocats d'ofici vetllen pel dret de defensa dels acusats.En dues interlocutòries fetes públiques aquest dimecres, l'Audiència no veu "indefensió" en el seu cas ni vulneració de drets. La sala considera que la presó preventiva, decretada pel jutge instructor, és "proporcionada" així com "adequada i raonable". A més, el tribunal sosté que hi ha "elements indiciaris suficients" sobre la "comissió de fets que presenten caràcter de delicte" així com la "participació" en la seva comissió, tant de Jolis com de Ros.Sobre les declaracions de Jolis i Ros, la sala afirma que es va facilitar als investigats i als lletrats "la part nuclear de la informació essencial per poder exercir amb suficients garanties el dret de defensa pel que fa a la impugnació de la privació de llibertat" que demanava la Fiscalia i, a més, recorden que el dret a la defensa es pot veure limitat quan hi ha secret de sumari.L'Audiència apunta que els investigats van tenir "coneixement dels fets que se'ls imputaven arran de la informació sumària que es realitza en seu policial" i afirma que les defenses no van demanar accés a la informació abans de la declaració. La "passivitat de la defensa de l'investigat denota aquiescència amb les dades i informació facilitada", ja que la "suposada infracció" només es denuncia quan hi ha interlocutòria de presó, diu la sala penal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor