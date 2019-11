Un Seat sobre dues rodes

Han passat 66 anys des que Seat va dissenyar el seu primer automòbil. Ara, irromp en la mobilitat del futur, i ho fa sobre dues rodes. Elèctric, connectat i orientat a ser compartit: així és l'e-Scooter concept dissenyat per la firma.Un nou enfocament. Canviar el mindset va ser la clau per començar amb el disseny del nou Seat e-Scooter concept: "És una altra visió. Una moto és molt més interactiva amb l'ésser humà i hi ha més implicacions ergonòmiques", comenta Joan Melenchon, dissenyador d'exteriors de Seat. Aquest va ser el primer repte de l'equip que va crear l'e-Scooter concept.Més peces i més relacions entre els elements per construir un conjunt únic. "Per a una dissenyadora de cotxes ha estat òbviament un gran repte crear alguna cosa per a un públic diferent del què estem acostumats", afirma Francesca Sangalli, responsable de Color & Trim de Seat.Funcionalitat 100% elèctrica. Dissenyada i creada a Barcelona, la ciutat europea amb més motos, l'e-Scooter concept forma part de l'estratègia de mobilitat urbana de la companyia. La seva estructura es forma a través de línies senzilles i estilitzades amb una base geomètrica. "El que hem primat és que fos un objecte senzill, icònic i pràctic. No volíem fer un objecte minimalista pel que fa al visual, però sí en la seva utilitat", assegura Joaquín García, responsable de l'equip de Disseny d'Exteriors de Seat. Un disseny 100% funcional per a un scooter 100% elèctric, amb una bateria extraïble per facilitar la seva recàrrega.Dissenyat per compartir. L'e-Scooter concept s'ha desenvolupat per a tota mena de clients, però principalment està enfocat al motosharing. Per això, s'han utilitzat materials duradors, com el cautxú en els para-xocs laterals, i s'han dividit les peces estratègicament perquè puguin substituir-se amb facilitat. El seient també és especial, envoltant i amb capacitat per a dos cascs. Per estar connectats, dues entrades USB, i un espai per a subjectar el telèfon mòbil.Seguretat fluorescent. En el seu disseny també ha primat una idea clau per reforçar aquesta aposta pel vehicle compartit: la visibilitat. "Volíem que fos fàcilment memoritzable i ens hem centrat a fer un producte molt icònic. Deixes la moto, te'n vas i la recordes", comenta Joan Melenchon. Els dissenyadors de Color & Trim es van decidir pel negre com a base de tot el concept, realçat amb un color fluor a les zones més icòniques. "Només en aquests elements hem posat aquest fort color fluor, que a més ajuda a visivilizar l'e-Scooter concept a la resta de conductors, amb el que li aporta un plus de seguretat", afirma Francesca Sangalli.Inspirat en l'automoció. Les últimes tecnologies aplicades al món de l'automòbil també són presents a la motocicleta. Destaca un sistema d'il·luminació que abasta tot el perímetre frontal i posterior, amb una novetat ja habitual en els cotxes, però no en les motos: "Hi ha un intermitent dinàmic que és clàssic en l'automoció, però que en motos volíem introduir perquè ajuda a senyalitzar les funcions i potencia aquesta iconicitat", comenta Joan Melenchon.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor