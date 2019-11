Del tancament en fals a una solució de consens: així s'ha desencallat el conflicte del CAP del Raval

Via lliure perquè el nou CAP Raval Nord s'instal·li a la Capella de la Misericòrdia. L'Ajuntament de Barcelona i el MACBA han presentat aquest dimecres un acord que preveu la construcció d'un nou edifici a la plaça dels Àngels que aculli l'ampliació del museu i permeti que l'ambulatori s'instal·li a l'espai reivindicat pels veïns i els treballadors.Una reivindicació, però, que ha tardat a fer-se realitat. El conflicte es remunta al 2013, quan el consistori va cedir la capella al museu. El MACBA va aprovar el 2017 el seu pla estratègic que incloïa el trasllat a la Misericòrdia. El 2018, però, l'Ajuntament posava l'espai a disposició del CatSalut per ubicar-hi el CAP.Barcelona en Comú i la CUP van ser els dos únics grups municipals que en el passat mandat van apostar per revocar la cessió de la Misericòrdia al Macba i deixar via lliure al CAP. No van comptar amb prou suport a l'oposició i, de fet, el govern municipal va retirar la votació per la revocació de l'ordre del dia en l'últim ple abans de les eleccions municipals En comptes d'això, s'obria un nou escenari. El proposat de comú acord pel Govern -tot i que Salut sempre ha considerat la Misericòrdia com la millor opció per al CAP- i la Diputació de Barcelona, consistent a construir un nou edifici adjacent al MACBA per acollir l'ambulatori, batejat amb el nom de CUB A partir de la pressió del Grup Demòcrata (ara Junts per Catalunya), ERC, el PSC, Ciutadans i el PP l'Ajuntament es va comprometre a renunciar momentàniament a la Misericòrdia i a estudiar la viabilitat del CUB. Fonts municipals consultades perexpliquen que els informes per valorar la viabilitat del projecte han demostrat les seves mancances i que el treball conjunt entre consistori i museu ha permès trobar una alternativa.Una versió similar expliquen les fonts de la Fundació del Macba consultades. Aquestes atorguen el mèrit als tècnics municipals i del MACBA i expliquen que la proposta es treballa des de l'estiu, i que s'ha estat arrodonint fins aquest dimarts. A l'hora d'assenyalar les mancances, el MACBA reconeix que l'afectació en la mobilitat que hauria suposat el CUB era un escull massa gran per fer-lo realitat.Tant la presidenta de la Fundació del Macba, Ainhoa Grandes, com l'alcaldessa, Ada Colau, han participat a la presentació de l'acte i han evitat atorgar-se cap mèrit. El discurs de totes dues s'ha limitat a reivindicar una alternativa que, asseguren, satisfà totes les parts. Grandes i Colau han esquivat com han pogut les referències de la consellera de Cultura i vicepresidenta del Consell General del museu, Mariàngela Vilallonga, sobre les "concessions" que han fet totes les parts.La informació avançada aquest dimecres per El País i confirmada més tard per totes les parts ha agafat per sorpresa tothom. "Quan vam veure els plànols vam preguntar-nos per què no se'ns havia acudit abans", ha assegurat Colau.L'Ajuntament, doncs, va tancar en fals el conflicte pel CAP del Raval el passat mandat i ara s'obre un nou escenari que requereix celeritat. L'acord per construir un edifici per al MACBA a la plaça dels Àngels només serà viable si el museu és capaç de presentar dins de termini el projecte per beneficiar-se de l'ajuda econòmica del fons europeu FEDER.El museu ha de presentar la documentació suficient per acreditar que la construcció estarà acabada el 2022 o, com a mínim, que llavors el nou edifici ja serà visitable en gran part. Per aconseguir-ho, el MACBA preveu obrir un concurs internacional de projectes a principis del 2020, adjudicar-lo el 2021 i executar-lo durant els següents mesos. Una execució que depèn canviar els usos urbanístics de la plaça dels Àngels per permetre que s'hi edifiqui.En paral·lel l'Ajuntament també haurà de tramitar el projecte per traslladar el CAP a la Misericòrdia. El consistori preveu portar al ple de gener la votació per cedir l'ús de la capella al CatSalut i la consellera de Salut, Alba Vergés, ha previst que la construcció del nou ambulatori sigui una realitat d'aquí a 36 o 40 mesos.Els veïns i treballadors del CAP han aconseguit el seu objectiu després d'una intensa mobilització coincidint amb el final del mandat passat, amb aturades, manifestacions i l'ocupació de la Misericòrdia, per la qual el MACBA els va demandar Han hagut d'esperar l'inici d'un nou mandat municipal per poder celebrar la seva victòria. De moment, tenen sobre la taula el compromís de traslladar-se a la capella i poder atendre en millors condicions les 23.000 persones que tenen l'ambulatori com a centre de referència. "Desitgem que els tràmits s'agilitzin al màxim", ha afirmat la directora del CAP, Anna Romagosa. Ella i la resta dels seus companys ja fa tretze anys que esperen.

