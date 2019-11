El TSJC suspèn el judici a la mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat suspendre el judici a la mesa del Parlament i Mireia Boya que havia de començar dijous vinent, 28 de novembre. El motiu és que un dels acusats, Joan Josep Nuet, ha estat escollit diputat per ERC al Congrés i, per tant, d'acord amb l'article 71 de la Constitució, gaudeix d'inviolabilitat parlamentària i és aforat. Això vol dir que Nuet només pot ser jutjat pel Tribunal Suprem i no pas pel TSJC com estava previst.El tribunal ha convoca les parts perquè es pronunciïn sobre la qüestió i es pugui determinar si la connexió entre la conducta de Nuet i la de la resta dels encausat pot impedir la divisió de la causa. Un cop presa la decisió s'assenyalarà una altra data per fer el judici. A part de Nuet, a la causa també estan acusats Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Anna Simó, Mireia Boya i Lluís Guinó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor