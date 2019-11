El TSJC activa la via penal contra Torra per no retirar els llaços grocs el setembre

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) considera que l'incompliment del president Quim Torra de retirar els llaços grocs del Palau de la Generalitat el mes de setembre, abans de les eleccions del 10-N,podria tenir "rellevància penal". És per això que la sala contenciosa ha informat del cas a la sala penal del TSJC perquè l'estudiï. En aquesta resolució feta pública aquest dimecres, la sala contenciosa ha rebutjat el recurs de reposició que la Generalitat va interposar contra l'ordre del tribunal de retirar la pancarta per la llibertat dels presos.El TSJC va acordar la mesura cautelar de retirar la simbologia el 20 de setembre per un recurs interposat per l'entitat Impulso Ciudadano. Es va donar un termini de 48 hores a Torra, tal com estableix la llei electoral, per vulnerar suposadament el deure de neutralitat ideològica i respecte al pluralisme en els edificis públics.Torra va recórrer l'ordre i no va retirar el cartell fins que, un cop superat el termini, es va ordenar que ho fessin els Mossos d'Esquadra. La pancarta es va treure finalment el dia 27 de setembre. Ho van fer Lluís Llach, Antonio Baños, Sílvia Bel i Teresa Casals, que en van posar una altra amb el lema "Llibertat d'opinió i d'expressió".Si tira endavant aquest procediment, seria la segona causa contra Torra, que dilluns ja va afrontar el judici per negar-se a retirar els llaços i desobeir l'ordre de la Junta Electoral Central abans del 28-A.

