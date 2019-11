La Fundació Integralia Vallès, model d'entitat social: ja dóna feina a 64 persones discapacitades

Josep Rodriguez, director del centre, ha explicat el funcionament de les instal·lacions als assistents. Foto: Marc Solé

Parlament de Josep Santacreu, sota la mirada de Torras i Parera. Foto: Marc Solé

L'Hospital MútuaTerrassa ha estat aquest dimecres l'escenari de l'inauguració del nou espai de treball de la Fundació Integralia Vallès , que treballa per l'inclusió de persones amb discapacitats físiques i dóna feina a 64 persones. A la presentació, que ha concorregut amb un to festiu i informal, hi ha assistit una cinquantena de persones, la majoria treballadors de la Fundació i d'entitats socials col·laboradores.Des del passat 2015, la Fundació Integralia Vallès presta serveis de contact center a través d'un centre especial de treball amb l'objectiu d'integrar a l'empresa ordinària les persones amb discapacitat del territori del Vallès. Actualment la setantena de professionals que en formen part han rebut formació en atenció multicanal i han estat acreditats en formació especialitzada en el sector salut per l'Escola Integralia.La inauguració de l'espai, que funciona des del juny d'aquest any, ha estat encapçalada per Josep Parera, president de MútuaTerrassa i Josep Santacreu, president de la FundacióIntegralia DKV. Àngels Torras hi ha assistit en representació del Departament de Cultura de la Generalitat, ja que a l'espai també s'hi exposa una col·lecció d'obres pictòriques realitzada per persones discapacitades, la qual Santacreu ha definit de "diferent, amb molta força i de molta qualitat". Torras l'ha catalogat d' "encert que demostra el compromís" de la Fundació.Abans dels parlaments, la capçalera de la presentació ha rebut una curta visita per les noves instal·lacions, que presenten una gran oficina, despatxos, sala de descans, cuina, i sala de reunions.Als parlaments, Josep Parera ha volgut remarcar que el trasllat s'ha dut a terme perquè l'últim espai "es va quedar petita", fet que ha qualificat d' "il·lusionant". El president de la MútuaTerrassa ha volgut posar en valor la "qualitat del servei dels més de 1.000 treballadors" que han tingut en els 8 anys de vida del projecte. Per acabar, ha afirmat que el projecte de la Fundació Integralia Vallès pot "servir d'exemple per a altres centres especials", als quals no ha dubtat en oferir el seu coneixement a aquests.Josep Santacreu, en un emotiu discurs, ha volgut destacar el creixement del projecteIntegralia, el qual ha passat "de nou treballadors als 500 que hi ha actualment", la qual cosa li produeix "molta il·lusió". El president d' Integralia, impulsor del projecte, s'ha mostral molt "agraït" a totes les entitats que hi col·laboren, les quals ajuden a la construcció d'un món "sostenible i inclusiu" i a més "donen oportunitat a persones discapacitades, col·lectiu que sol presentar un nivell d'atur molt alt". Pel que fa a la inauguració paral·lela de l'exposició pictòrica, ha manifestat "la seva doble alegria per la doble inauguració".

