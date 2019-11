Els estudiants convoquen una assemblea després del desallotjament de l'acampada

Els acampats desallotjats - de forma exprés i amb algun cop de porra - aquesta matinada per la Guàrdia Urbana de la plaça Universitat han convocat una assemblea aquest vespre a la mateixa plaça, a les 19 hores. En un comunicat sota el títol "Les places seran sempre nostres", han criticat que una setmana després de les eleccions, "les forces polítiques que van instrumentalitzar l'acampada" hagin ordenat el seu "desallotjament violent, agredint les acampades i segrestant-ne dues".Han lamentat que en aquest temps d'ocupació no s'hagi resolt res, ni la sentència del Tribunal Suprem, ni la dels condemnats per abús sexual a Manresa, "ni l'auge del feixisme, ni la brutalitat policial, ni el col·lapse ecològic, ni la mercantilització de la vida"."Des d'avui, les nostres companyes detingudes se sumen a una llarga llista de preses polítiques i exigim també el seu alliberament immediat", han reblat.

