Mor Josep Pujol, el creador del popular pastisset «Pantera Rosa» de Bimbo

El popular pastisset. Foto: Flickr

El creador del clàssic i popular pastisset de Bimbo Pantera Rosa, Josep Pujol, ha mort a l'edat 86 anys. El passat dissabte es va celebrar el funeral al cementiri de Castellar del Vallès, localitat on residia.Químic de professió, Pujol va treballar 30 anys a la planta que Bimbo té a Granollers, concretament al departament d'I+D, on hi va entrar al 1967.En aquesta secció és on es van desenvolupar productes de la firma, però Pantera Rosa "va néixer en el moment oportú i en el lloc adequat", com va explicar e n una entrevista a l'abril de 2012 a Ràdio Castellar Pujol recordava com va ser aquesta creació. Tot plegat, va ser arran de presentar "Tele Bimbo", perquè, com justificava, cada mes havien de presentar propostes de nous productes i només tenia dues mostres i "vaig pensar: la tercera ha de set cridanera".Així, "vaig banyar la cobertura de blanc amb un colorant vermell, amb el mateix motllo que el Bucanero" i al departament de màrqueting els va agradar, perquè acabaven de comprar els drets de la Pantera Rosa per a la marca. "Ni ho sabia", exclamava.

