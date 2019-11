Torra i Puigdemont es reuneixen per primer cop després de la sentència i el 10-N

Un govern no és només una investidura. Són també els seus pressupostos, i de moment només sabem que Europa diu que s'hauran d'ajustar per complir els objectius de dèficit i de deute. https://t.co/kf9KsM5f12 — Carles Puigdemont (@KRLS) November 20, 2019

Quim Torra s'ha reunit aquest dimecres al matí a Waterloo amb l'expresident català i líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, segons ha pogut confirmar l'ACN. El president Torra ha viatjat a Bèlgica per primer cop després de la sentència i les eleccions espanyoles, amb la necessitat sobre la taula de fixar posició respecte la investidura de Pedro Sánchez -en paral·lel, es reunien JxCat i ERC al Parlament -. Segons fonts pròximes a la reunió, ha sigut una trobada "privada" i ja ha finalitzat.Poc després d'acabar-se, Puigdemont ha alertat en un missatge a les xarxes socials que "un govern no només és una investidura, són també els seus pressupostos", en relació amb les negociacions per la formació de govern a Espanya. Així, l'expresident ha remarcat els avisos de Brussel·les a Madrid pel risc d'incompliment dels objectius del dèficit i el deute l'any vinent.

