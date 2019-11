L'Ajuntament evita revocar la cessió del Palauet Albèniz a la Casa Reial

El Palauet Albèniz és propietat municipal i sol allotjar els monarques quan visiten Barcelona. Foto: Ajuntament

🎥@elsa_artadi, a Colau: Demanem que sigui conseqüent i vagi més enllà dels discursos. L'Ajuntament ha de canviar la seva actuació respecte a la casa reial. Una casa reial que segueix tenint una posició a favor de la repressió i de l'"a por ellos". pic.twitter.com/RpbRJJs2M0 — JuntsxCat Barcelona (@JuntsxCatBCN) November 20, 2019 També ha mostrat el seu rebuig a la monarquia la regidora Elisenda Alamany, d'Esquerra. "És una institució hereva del franquisme i que no ha demanat mai perdó per la dictadura. La monarquia és una rèmora del passat", ha afirmat. Sobre la proposta de JxCat de revocar l'ús del Palau Albéniz per part de la Casa Reial:



🗣️"Votem a favor. La monarquia no ens representa. És una institució hereva del franquisme i que no ha demanat mai perdó per la dictadura. La monarquia és una rèmora del passat" #ComissionsBCN pic.twitter.com/ra5bqLG9W1 — ERC Barcelona (@ERCbcn) November 20, 2019 La proposta tombada també instava l'Ajuntament a modificar el nomenclàtor per aconseguir "una Barcelona lliure de noms borbònics", amb el canvi de denominació de vies com el Passeig Joan de Borbó, l'Avinguda Maria Cristina, el carrer Ferran o l'Avinguda Carles III, entre d'altres. "La Casa Reial no pot tenir privilegis a la nostra ciutat", ha defensat Artadi, que s'ha referit als monarques com "una família reial incapaç de defensar els drets més bàsics de la ciutadania a Catalunya, caracteritzada per l'opacitat i les sospites de corrupció, encapçalada per un Felip VI donant suport a la repressió".També ha mostrat el seu rebuig a la monarquia la regidora Elisenda Alamany, d'Esquerra. "És una institució hereva del franquisme i que no ha demanat mai perdó per la dictadura. La monarquia és una rèmora del passat", ha afirmat.La proposta tombada també instava l'Ajuntament a modificar el nomenclàtor per aconseguir "una Barcelona lliure de noms borbònics", amb el canvi de denominació de vies com el Passeig Joan de Borbó, l'Avinguda Maria Cristina, el carrer Ferran o l'Avinguda Carles III, entre d'altres.

El rei Felip i la seva família podran seguir emprant el Palauet Albéniz durant les seves visites a Barcelona, després que l'Ajuntament de Barcelona hagi rebutjat aquest dimecres revocar la cessió d'ús d'aquest espai pels monarques, com proposava Junts per Catalunya amb el suport d'ERC.L'abstenció de Barcelona en Comú, sumada al vot en contra del PSC, Ciutadans, el PP i Barcelona pel Canvi, ha tombat la proposició del grup d'Elsa Artadi, que pretenia "denegar qualsevol cessió futura de qualsevol equipament o edifici municipal a la Casa Reial".La proposta de posar fi a l'ús que els monarques fan d'un espai propietat del Consistori va sorgir d'Òmnium Cultural. El 4 de novembre, coincidint amb la visita dels reis a la capital catalana per participar als premis de la Fundació Princesa de Girona, l'entitat va reclamar que l'espai serveixi com un espai cultural i no com a residència a la ciutat dels reis.L'entitat que té com a vicepresident Marcel Mauri reclamava celebrar un acte al Palau Albéniz el 24 de novembre, però l'Ajuntament no s'hi ha mostrat favorable. El rebuig a la proposta del grup municipal comandat per Elsa Artadi refreda la possibilitat d'organitzar ara per ara a l'espai municipal l'esdeveniment cultural contra la monarquia que va anunciar l'entitat.El text rebutjat també demanava que als actes convocats per la Casa Reial no assistissin representants de l'Ajuntament ni convidar als membres de la Casa Reial a actes oficials organitzats per l’Ajuntament de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor