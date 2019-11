Òmnium reclama que es compleixi la conversió de la comissaria de Via Laietana en un espai de memòria

Òmnium Cultural i una cinquantena de col·lectius més han reclamat convertir la comissaria de Via Laietana en un espai memorial contra la tortura per recordar la persecució dels antifranquistes durant la dictadura. Marcel Mauri, vicepresident de l’entitat, ha demanat el tancament de la comissaria, un edifici que representa a les seves paraules “la memòria viva del franquisme”.El portaveu de l’entitat cultural ha exigit que es faci efectiva la proposició no de llei aprovada al Congrés dels Diputats el 2017, amb el suport del PSOE, que instava a la transformació de la comissaria en un museu memorialístic. Malgrat l'aprovació del text, el govern espanyol no ha impulsat aquest canvi d'ús de l'edifici.“És una anomalia que en un estat democràtic un centre de cultura continuï en funcionament, al centre de la ciutat”, ha argumentat Mauri a l’acte Via Laietana: prou impunitat, on han intervingut també representants de la Fundació Cipriano García, de la Fundació Josep Irla i de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme.La reclamació se suma a la proposta d'ERC aprovada aquest dimarts a la comissió municipal de Drets Socials de l'Ajuntament per convertir la comissaria en un espai de memòria de la repressió franquista, una iniciativa que va rebre els vots dels comuns, del PSC i de Junts per Catalunya.“Pels que hem estat torturats a Via Laietana és com la seu de la Gestapo de Lyon”, ha resumit Carles Vallejo, president de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, que ha rememorat els temps en què els detinguts podien ser interrogats de forma indefinida per l’aplicació de lleis d’excepció. Per això ha reivindicat que es dignifiqui l’espai com ja es va fer amb altres tres espais de la ciutat de Barcelona: la presó Model, el Castell de Montjuïc i el Camp de la Bota.Josep Huguet, de la Fundació Josep Irla, ha avançat que les entitats es plantegen dur al Parlament de Catalunya una proposició no de llei com l’aprovada pel Congrés, presentada pel diputat d’ERC Joan Tardà, que advocava perquè el futur museu memorialístic gestionat per l’Ajuntament, la Generalitat i el govern espanyol. El representant de la fundació ha definit l’edifici com un “punt de conflicte” simbòlic entre una societat democràtica i una altra de totalitària.La directora de la Fundació Cipriano García, Rosa Sans, ha destacat el valor "com a patrimoni immaterial" de la comissaria "per les vivències que hi van tenir lloc a les seves dependències" i ha lamentat que no s'ha dut a terme cap investigació sobre les actuacions de la "brigada político-policial" que hi va operar durant el franquisme i la transició.Fan costat a la reivindicació organitzacions com ara Irídia, Rosa Sensat, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Sos Racisme Catalunya, Súmate, Intersindical, Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, Comissió Dignitat, Associació de Juristes Drets, Casal Lambda i la Xarxa Feminista, entre d’altres.

