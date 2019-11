Via lliure pel trasllat del CAP del Raval a la capella de la Misericòrdia

Victòria dels veïns del Raval i dels treballadors del CAP Lluís Sayé, que han fet realitat el seu objectiu d'aprovar el trasllat de l'ambulatori a la capella de la Misericòrdia, propietat de l'Ajuntament. Fins ara l'espai estava cedit al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), per materialitzar l'ampliació de l'equipament.Els comuns -i també la CUP en l'anterior mandat- sempre han estat partidaris que la capella fos per al CAP, però el rebuig de la resta de grups municipals va fer impossible que l'opció tirés endavant. A finals de l'anterior mandat, la Generalitat i la Diputació de Barcelona van traslladar a l'Ajuntament l'opció que el CAP es traslladés en un edifici de nova construcció adjacent al museu, batejat amb el nom de CUB.Finalment, però, aquesta opció no s'ha concretat i el Macba farà realitat la seva ampliació en un equipament de nova construcció a la plaça dels Àngels, adjacent a la capella del mateix nom.El següent pas que haurà de fer l'Ajuntament és cedir la Misericòrdia al CatSalut, per tal que pugui desenvolupar el projecte del nou CAP. El govern municipal preveu portar la votació al ple municipal del gener.El fet de tenir un acord amb el MACBA per ampliar el museu fa preveure que no hi hagi dificultats per executar la cessió. Tot plegat, sempre que el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) no posi obstacles.El MACBA comptava amb l'aportació de 5 milions dels fons FEDER per fer l'ampliació a la Misericòrdia i ara haurà de presentar un nou projecte. Segons la direcció del museu, podran accedir a aquests fons si l'ampliació s'acaba com a tard el 2022. Per aconseguir-ho, el MACBA preveu obrir un concurs internacional de projectes a principis del 2020, adjudicar-lo el 2021 i executar-lo durant els següents mesos.Primer de tot, però, caldrà materialitzar la requalificació urbanística per canviar els usos del terreny on s'aixecarà el nou edifici, per passar-los de zona verda a zona edificable. El museu i l'àera d'Urbanisme de l'Ajuntament ja s'han emplaçat a treballar-hi.El nou edifici tindrà tres plantes i permetrà al MACBA guanyar metres quadrats en comparació amb l'opció de la capella. A la Misericòrdia el museu hauria disposat de 2.000 metres quadrats, mentre que ara en tindrà 2.800. La idea amb què treballa el MACBA és utilitzar-lo per a espai expositiu i també per traslladar-hi oficines i despatxos actualment instal·lats en l'edifici Meier.

