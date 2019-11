Continuarà el regnat de la cuina catalana a la guia d'estrelles Michelin?

La prestigiosa guia Michelin actualitza el seu llistat de millors restaurants d'Espanya i Portugal aquest dimecres al vespre. Ho farà, com sempre, amb una pomposa gala que aconsegueix situar -almenys per un dia- la gastronomia en la primera línia de l'interès mediàtic. Catalunya lidera la classificació, amb 65 estrelles i més d'una cinquantena d'establiments reconeguts -entre ells l'ABaC, el Lasarte i el Celler de Can Roca, que en tenen tres- seguida del País Basc i Madrid.Continuarà el regnat de la cuina catalana? En l'última edició, celebrada tot just fa un any, Catalunya va col·locar quatre nous restaurants a la llista : la Barra de Carles Abellán, el Terra de Paco Pérez, l'Oria de Martín Berasategui i Cocina Hemanos Torres. També en va perdre, ja que es va oficialitzar la retirada de tres estrelles al Sant Pau de Carme Ruscalleda -tancat per decisió interna-.La gala d'aquesta nit coincideix amb el 110è aniversari de la guia i, segons els organitzadors, serà l'acte de major dimensió de tota la història de la guia Michelin a la península Ibèrica. Entre el públic hi haurà representació de tots els locals amb tres i dues estrelles.Acumulem ja força dies d'especulacions i no és gens forassenyat pensar que hi haurà moviments. De fet, els responsables d'actualitzar la classificació han promès mambo. S'ampliarà la llista d'inquilins de l'Olímp culinari? Totes les travesses apunten cap a l'ascens del Disfrutar de Barcelona, regentat pel trio Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, que n'acumula dues.N'hi haurà que, per contra, seran expulsats? No és, en cap cas, descartable. Qui tindrà l'honor d'entrar per primera vegada al podi d'una estrella? Totes les incògnites quedaran resoltes aquest vespre des de la capital andalusa.

