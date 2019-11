Primera reunió entre ERC i JxCat per abordar la investidura de Sánchez

Primera reunió entre ERC i Junts per Catalunya (JxCat) per abordar el posicionament de l'independentisme en la investidura de Pedro Sánchez. Després que divendres les dues formacions s'emplacessin a una trobada per tractar l'escenari a Madrid, aquest dimecres es produeix una cita que ha de servir per aplanar el camí de cara a una posició conjunta sobre el pacte entre el PSOE i Podem, signat dimarts passat. Els republicans i els socialistes ja defineixen una negociació bilateral Les exigències per intentar un acostament entre Sánchez i l'independentisme han generat debat intern en les últimes hores. El Govern va fixar oficialment la declaració de Pedralbes com a "punt de partida" per explorar un acord , per bé que Laura Borràs, cap de files de JxCat a Madrid, la troba "desfasada" perquè va arribar abans de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Borràs prefereix la declaració de la Llotja de Mar , signada per partits sobiranistes de tot l'Estat, com a via per encetar el diàleg amb el PSOE. L'autodeterminació estarà al centre del debat.El debat reprodueix bona part de les discussions viscudes en els últims mesos dins l'independentisme entre els partidaris del bloqueig si no hi havia una solució política per part de l'Estat i els que han defensat un acostament pragmàtic cap a Sánchez. "Estic segur que hi haurà gestos", ressaltava ahir un dirigent consultat i implicat en les negociacions. El líder del PSOE i Pablo Iglesias van signar un preacord dimarts de la setmana passada en el qual emmarcaven el diàleg "dins la Constitució".

