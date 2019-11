El Suprem manté la concessió de l'aigua a Agbar a l'àrea metropolitana

El Tribunal Suprem manté la concessió de l'aigua de l'àrea metropolitana a la societat mixta Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana del Cicle Integral de l’Aigua (ABEMCIA), controlada per Agbar.L'alt tribunal ha rectificat la sentència dictada el març del 2016 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·lava la concessió per considerar que no es va justificar que s’adjudiqués a ABEMCIA sense concurs públic.

