Agbar mantindrà la concessió de l'aigua de l'àrea metropolitana

La societat mixta ABEMCIA està controlada pel grup Agbar, que en té un 70%, per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb un 15%, i CriteriaCaixa, amb un altre 15%.

Punt i final a un llarg litigi per la gestió de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La societat mixta que controla Agbar mantindrà la concessió després que el Tribunal Suprem hagi revocat l'anul·lació dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2016. L'alt tribunal espanyol dona validesa a la societat público-privada que s'ocupa de la depuració i el subministrament a l'àrea metropolitana i dictamina que l'administració tenia plena potestat per adjudicar la concessió.El Suprem contradiu, així, la sentència emesa TSJC arran dels recursos de les competidores Acciona, FCC i Aigües de València en què anul·lava la concessió al·legant que l'adjudicació s'hauria d'haver fet per via d'un concurs públic. Ara, però, l'alt tribunal espanyol "manté la legalitat del procediment utilitzat per l'administració" i assegura que la via del procediment negociat està emparat per la llei de contractes del servei públic. El Suprem també considera vigent la concessió que Agbar va obtenir l'any 1953, reconeixent-li els drets sobre la xarxa.La sentència suposa el punt i final a un llarg procés judicial que ha enfrontat Agbar, empreses competidores i també l'equip de govern municipal. I és que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, havia escrutat la via de desfer la societat mixta per recuperar la gestió pública de l'aigua.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrat la seva "sorpresa" per la decisió del Tribunal Suprem i ha assegurat que l'Ajuntament no "comparteix" la sentència. Colau ha explicat que el govern municipal encara no ha tingut accés als arguments de l'alt tribunal i no ha volgut fer cap més valoració a l'espera de poder analitzar a fons el contingut judicial.Per la seva banda, Agbar ha celebrat la sentència tot confiant que la resolució "aporti estabilitat institucional i seguretat jurídica". En un comunicat, ha destacat que el Suprem entén que els acords adoptats per l'entitat metropolitana són "completament legals, eficaços i conforme a dret" i d'aquesta manera "veu ratificats íntegrament els seus arguments en defensa de la constitució de l'empresa". A més, ha dit que la decisió judicial "confirma que Agbar és l'única empresa capaç de dur a terme aquest servei a tres milions de ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana".L'empresa ha indicat que la decisió del Suprem deixa clar que cap altra companyia disposa de la titularitat de les infraestructures i instal·lacions imprescindibles per a desenvolupar aquest servei, "construïdes i finançades per Agbar". També veu ratificada la valoració dels seus actius, per un valor de 476 MEUR, realitzada durant la constitució de l'empresa mixta i avalada pel Registre Mercantil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor