Colau assumeix el control total de Catalunya en Comú

Dos anys i mig després del naixement de Catalunya en Comú, l'alcaldessa Ada Colau porta indiscutiblement la batuta del partit que, en el seu dia, va edificar Xavier Domènech. Passades les eleccions del 10-N, el partit es disposa a endreçar-se de nou i a escollir la que serà la seva tercera direcció , la renovació de la qual es va creure imprescindible després de perdre la pole position a les eleccions espanyoles i dels mals resultats a les municipals. Colau seguirà liderant el partit juntament amb Jéssica Albiach i Candela López i, a diferència de fa un any, ho farà amb una llista sense competència i sense crítics, que han renunciat a presentar candidatura.Albiach presideix en aquests moments el grup al Parlament i el partit treballa per potenciar el seu perfil com a futura candidata a les eleccions catalanes. Candela López, per la seva banda, és primera tinent d'alcaldia de Castelldefels i és un dels tòtems que manté ICV dins dels comuns. De fet, ja és ara coordinadora juntament amb Ramon Arnabat, el duet que va intentar omplir el buit que va deixar la retirada sobtada de Domènech de la política fa poc més d'un any.Colau, Albiach i López seran, doncs, el triumvirat que encapçalarà una executiva de 30 persones que, a diferència del juliol del 2018, no haurà de competir ni amb la llista dels federalistes -que a la direcció actual ocupen sis llocs- ni amb la de Desbordem, que aplega anticapitalistes i crítics amb l'actual direcció del partit i que a les anteriors primàries va aconseguir quatre representants.La candidatura de Colau ha aconseguit convèncer el corrent Comuns Federalistes perquè s'integrin en la llista promoguda per la direcció, en la qual els han reservat quatre llocs, mentre Desbordem ja va anunciar dissabte que renunciaven a presentar candidatura. Sota el seu criteri, el partit està consolidant posicionaments que "són contraris a l'ideari fundacional" i que no els permeten seguir participant en uns òrgans "que no tenen funcionalitat ni legitimitat". La seva presència a la direcció entenen que suposaria una "justificació o blanquejament d'aquests girs" dels quals es neguen a "ser còmplices". Durant les municipals, des de Desbordem han donat suport a candidatures que no tenien l'aval oficial i que competien contra Catalunya en Comú, com ara la de Dolors Sabater a Badalona o d'altres amb aliança amb la CUP com a Girona.La nova direcció servirà per culminar el gir de l'etapa post-Domènech. L'anterior renovació de la direcció, després de la qual va renunciar el líder del partit, va suposar el trencament amb l'espai de dirigents com Elisenda Alamany -ara número dos del grup d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona- o de Joan Josep Nuet -ara diputat del Congrés per ERC-. Amb ells ja fora de la formació, es va redefinir l'estratègia.La diagnosi que fan de portes endins als comuns és que, a partir de les pròximes eleccions catalanes, poden tenir un paper clau al Govern si es produeix un canvi de correlació de forces i, per tant, d'aliances en paral·lel a un govern progressista a Espanya. La seva aposta és que és reconegui "Catalunya com a nació i el seu dret a l'autodeterminació" en el marc d'un estat plurinacional. Insisteixen en aquest model i sostenen que podria tenir "bona acollida" si s'entén com un projecte superador del marc constitucional i estatutari.En tot cas, el plantejament marca distància amb la República catalana amb vocació de compartir sobiranies amb una Espanya plurinacional que recull l'ideari fundacional dels comuns. Abans de la campanya, ja van presentar la seva aposta per crear un "nou pacte" amb Espanya i van admetre la possibilitat de celebrar un referèndum en el qual no necessàriament la independència fos una de les opcions de resposta. Amb el gir estratègic culminat , una nova direcció que es preveu compacta a l'entorn d'aquest projecte situarà les eleccions catalanes en el centre de les seves prioritats.

