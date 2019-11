Quatre agents de policia ajuden a parir una dona al portal de casa a Sant Feliu de Guíxols

Quatre agents de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) assisteixen una embarassada de 38 anys que havia trencat aigües al portal de casa i presencien el naixement del nadó. La policia va rebre l'avís ahir, a dos quarts d'una del migdia. Un cop allà, els agents van veure que la dona havia trencat aigües i sentia molt dolor.Van avisar l'ambulància i, com que les contraccions eren cada cop més seguides, van tallar la circulació de vehicles i vianants del carrer per preservar la seva intimitat i garantir la seguretat. Mentre un veí anava a buscar una cadira perquè la dona no podia estar dempeus, el nadó va néixer. Els agents van col·locar el nen a sobre de la mare i es van buscar mantes per abrigar-los.L'ambulància va arribar nou minuts més tard de rebre l'avís i els sanitaris van constatar el bon estat de salut de la mare i el nadó i van felicitar els agents per la feina feta. A continuació, van traslladar mare i fill a l'Hospital de Palamós.

