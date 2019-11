Un ciutadà espanyol ha de treballar 20 mesos per cobrar el mateix que un d'alemany en un any

Un ciutadà de l'estat espanyol ha de treballar 20 mesos -més d'un any i mig- per cobrar el mateix que un ciutadà d'Alemanya en un any. Aquesta és una de les principals conclusions que s'extreu de l'informe VII Monitor Anual Adecco sobre salaris . Una altra: el sou a Espanya és un 20% inferior a la mitjana europea.El salari espanyol mitjà està actualment - -segons dades del 2018- en 1.658 euros bruts mensuals. És un 1,2% que l'any anterior, segons ressalta el mateix informe d'Adecco. Tot i aquest augment, la remuneració a l'Estat és 433 euros inferior a l'europea, que també està en dinàmica ascendent i se situa en els 2.091 euros.El Top-5 de la classificació està encapçalat per Dinamarca amb un salari mitjà de 3.150 euros. Immediatament després venen Luxemburg i Alemanya, amb 3.133 euros i 2.794 respectivament. En quarta i cinquena posició hi ha els Països Baixos -2.695 euros- i Irlanda -2.673 euros-. Espanya queda relegada a la 13a posició de la taula -zona intermèdia-, entre Itàlia -1.940 euros- i Xipre -1.290 euros-.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor