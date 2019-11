Multat per tocar un xiulet davant la caserna de la Guàrdia Civil

Almenys un veí d'Igualada ha estat sancionat per l'Ajuntament per tocar un xiulet davant la caserna de la Guàrdia Civil. Segons informa aquest dimecres AnoiaDiari , l'home haurà de pagar una multa de 150 euros per "cridar i fer tocs de xiulet" -tal com destaca l'acta aixecada pels Mossos d'Esquadra- durant la matinada de l'1 d'octubre d'aquest any, hores després dels actes de commemoració del segon aniversari del referèndum.Hi van participar un centenar de persones. Per ara, però, només consta un sancionat. El consistori igualadí considera "infracció greu emetre música o fer sorolls en la via pública o en espais oberts, llevat dels casos autoritzats, de manera que es causi molèsties als veïns o vianants".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor