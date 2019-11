Mundó rebutja la via unilateral i aposta per fer «inevitable» el referèndum amb una «majoria inapel·lable»

L'exconseller Carles Mundó descarta la via unilateral perquè "no té cap recorregut" i aposta per una "majoria inapel·lable" que faci "inevitable" un referèndum. Aquesta és una de les principals idees del llibre El referèndum inevitable. Del judici endavant (Edicions 62) que avui dimecres arriba a les llibreries.Mundó dibuixa els elements de la recepta per tal d'aconseguir un referèndum pactat que avui es veu "impossible": que l'independentisme superi el 50% en totes les eleccions "de manera sostinguda"; enfortir les institucions; i aconseguir el reconeixement internacional. Això combinat amb "no renunciar mai" al diàleg i no perdre la "moral de victòria". "L'independentisme no creixerà a través de jugades mestres", conclou l'exconseller condemnat per desobediència.Segons defensa, per tal que l'independentisme pugui traçar una estratègia compartida és "imprescindible" que es comparteixi un mateix diagnòstic de la realitat i una visió conjunta del que ha passat des de la tardor del 2017. Per a Mundó, cal fer una anàlisi "realista i serena" i entendre que "quan canvien algunes variables incontrolables o que depenen d'altres actors, cal tenir l'habilitat i la valentia de rectificar i corregir tantes vegades com calgui sense que això s'interpreti com una renúncia o una falta de compromís" i conclou que "no es tracta de ser els més purs; sinó de voler guanyar".

La seva interpretació és que l'èxit de l'1-O va fer pensar que si es podia fer el referèndum, es podia fer qualsevol cosa, també aconseguir la independència. Però l'exconseller Mundó, remarca que "cada objectiu polític exigeix mesurar molt bé les forces que té cadascú"." Teníem força social i política per fer un referèndum però no en teníem prou per fer la independència ni per evitar la repressió", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor