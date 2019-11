Vint-i-tres detinguts en la desarticulació d'una banda que robava camions a l'AP-7

Els mossos amb un dels membres del clan detinguts. Foto: @mossos.

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) i de la Divisió de Transports (DT) han desarticulat una organització criminal dedicada al robatori de mercaderies de camions mitjançant el mètode conegut com a “teloners”. L’operatiu policial ha permès detenir 23 persones d’un mateix clan familiar, 18 homes i cinc dones, de d’edats compreses entre els 21 i els 49 anys, com a presumptes autors de 15 robatoris amb força interior de vehicle i 3 robatoris amb intimidació.La investigació es va iniciar a finals del mes de maig quan els Mossos van detectar un considerable augment dels robatoris a camions a partir d’un mateix patró delictiu en àrees de descans i servei de l’AP-7, la majoria concentrats entre l’àrea de servei del Penedès i la de Montseny.En tots els casos els lladres havien emprat el mètode conegut com a “teloners”. Durant la nit una part del grup es desplaçava en vehicle fins a les àrees de descans i servei on estacionen els camions de mercaderies i tallaven les lones dels camions per comprovar el contingut de la càrrega.Un cop localitzaven una càrrega del seu interès, deixaven una persona al lloc per vigilar la zona i activaven els vehicles de càrrega, normalment furgonetes.Quan les furgonetes arribaven a la zona el grup tornava a constatar que no hi havia presència policial i forçaven la porta de la zona de càrrega dels camions per descarregar la mercaderia triada. L’operació de buidatge no durava més de deu minuts. Tot i que es limitaven a forçar els vehicles no dubtaven en intimidar i utilitzar la violència sobre els camioners en cas que aquests baixessin de la cabina per comprovar què succeïa.Posteriorment transportaven la mercaderia, entre grans mesures de seguretat, a cases o locals de l’organització on hi romania fins que era venuda als seus receptadors. El grup disposava d’un important entramat de persones que els permetia vendre el material sostret d’una forma molt àgil, en algun cas en menys de dotze hores s’havien desfet de partides senceres.Principalment seleccionaven transports de roba i sabates, electrònica de consum (televisors, ordinadors, targetes de memòries o altres consumibles) i alcohol. Tot i que en algun cas havien arribat a sostreure material per lampisteria o alimentació. Gran part dels transports assaltats tenien destinació fora de l’Estat espanyol, fet que dificultava als investigadors la localització i seguiment dels fets.Gràcies a les indagacions policials els agents va determinar que al darrere dels robatoris s’hi trobava una mateixa organització criminal, un clan familiar liderat per un matrimoni ubicat a Barcelona, al districte de Sant Martí. La majoria dels seus integrants eren persones amb diversos antecedents –més de 300 entre tots– per delictes contra el patrimoni.Els investigadors també van constatar que el grup prenia moltes mesures per evitar l’acció policial. Fins i tot utilitzaven per cometre els robatoris vehicles a nom de testaferros que havien adquirit amb documentació falsificada, així evitaven que la policia pogués relacionar-los amb els seus integrants.La banda tenia una capacitat logística molt important, en una nit podien arribar a comprovar la càrrega de 40 camions i en alguna ocasió havien arribat a mobilitzar fins a tres furgonetes de gran capacitat per maximitzar les càrregues dels robatoris.Davant aquest fets el dia 12 de novembre es va establir un operatiu policial que va permetre detenir 18 membre de grup, i realitzar l’entrada i escorcoll als domicilis que els detinguts a Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Terrassa, Mataró i Sant Fost de Campsentelles.Als domicilis els agents van intervenir set vehicles, entre els quals n’hi havia un de valorat en més de 100.000 euros, 26.500 euros en efectiu i gran quantitat de material i indicis de l’activitat il·lícita del grup.Amb l’acció policial també es van desmantellar dues plantacions de marihuana, amb un total de 500 plantes amb un valor en el mercat il·legal de més de 200.000 euros que dos dels arrestats tenien als seus domicilis a Terrassa i el barri de la Trinitat Nova (Barcelona)Sis dels arrestats, els principals líders de l'entramat criminal, van ingressar a presó després de passar a disposició judicial, la resta van quedar en llibertat amb càrrecs.La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

