El BBVA preveu un creixement de l'economia catalana de l'1,8% el 2019, per sota de les expectatives

El BBVA preveu un creixement de l'economia catalana de l'1,8% per aquest 2019 i d'un 1,6% per al 2020. Així ho indica el darrer informe Situació Catalunya, elaborat per BBVA Research aquest dimecres per Miguel Cardoso, economista en cap per a Espanya de l'entitat bancària. De confirmar-se aquestes dades, això implicaria per al període 2019-20 la creació de 115.000 llocs de treball (una reducció de fins a l'11% de la taxa d'atur mitjana).Les dades assenyalen un horitzó de desacceleració en part per l'entorn internacional i també per l'entorn domèstic. El 2018 el creixement va ser del 2,3%. Durant el primer semestre d'any, el creixement va continuar a un ritme similar (0,5% trimestral), però després s'ha copsat un menor ritme de creixement.Com s'explica aquesta desacceleració? D'una banda, la demanda interna mostra una desacceleració fruit de l'alentiment de la despesa familiar. Miguel Cardoso ha incidit en l'afebliment de la demanda interna (matriculació d'automòbils o vendes minoristes) com a factor important. L'Índex de Producció Industrial mostra igualment una reducció d'un 3% al llarg de l'any.L'informe de BBVA Research assenyala també una desacceleració del ritme de creació d'ocupació, malgrat que la taxa d'atur es reduiria fins a l'11%. En aquest àmbit s'observen diferències territorials sensibles. Mentre a les ciutats de Barcelona, Girona i Lleida es dona un major dinamisme de l'afiliació a la seguretat social, a Tarragona i ales zone sno urbanes els avenços són més reduïts. L'atur juvenil i el de llarga durada, però, continuen per damunt dels índexs del 2008. Reforçar la formació i la inserció és una necessitat urgent.Hi ha molts factors vinculats a l'escenari global que expliquen la desacceleració. Tot el que comporta el Brexit ha tingut un impacte rellevant, com també les tensions comercials internacionals, que han incrementat la incertesa i han afectat el sector exportador. Els problemes que afecten el sector de l'automòbil també s'han evidenciat.Cardoso també ha al·ludit a la incertesa política. Els dubtes en la política econòmica es mantenen elevats i podrien afectar les decisions sobre la despesa en empreses i en famílies. La dificultat a l'hora d'arribar a acords de tipus polític i la manca de consens entre les principals forces polítiques afegeixen incertesa."Encara és aviat per valorar els efectes dels esdeveniments d'octubre", ha afirmat Cardoso. La vaga del 18 d'octubre va tenir un impacte significatiu d'un 5% en l'ús de targetes respecte de l'octubre del 2018. "Si la incertesa és temporal, l'impacte seria només d'una o dues dècimes d'impacte sobre el creixement". En el cas dels residents a Catalunya, l'impacte en els punts de venda del BBVA es dona sobretot el 18 d'octubre, sent més acusat en el cas dels estrangers.Cardoso ha recordat l'efecte que ja van tenir en l'economia catalana els fets de l'octubre del 2017 i ha dit que l'impacte sobre l'economia de la situació política "dependrà del grau de consens que s'aconsegueixi per rebaixar la tensió". Un impacte que confia que serà petit perquè espera que les tensions polítiques siguin "temporals".Amb tot, Cardoso ha destacat la solidesa de l'economia catalana, amb una millora de la competitivitat cost de les exportacions, una fortalesa del sector turístic i un major dinamisme que fa que estigui més ben preparada per afrontar escenaris de desacceleració.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor