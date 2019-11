L'exèrcit espanyol es retira de Susqueda sense rastre de l'arma del crim

Ni rastre de l'arma del doble crim de Susqueda. L'armada espanyola i els Mossos d'Esquadra han treballat conjuntament durant dues setmanes, fent diverses immersions al pantà, per localitzar-la, però no han tingut èxit. Segons explicat El Punt Avui , els bussos tampoc han localitzat els mòbils de la parella assassinada l'agost del 2017.Aquesta part de la investigació, la de trobar indicis relacionats amb l'assassinat, ja es preveia extremadament complexa des de l'inici. Tot i això la policia catalana va sol·licitar la col·laboració de l'exèrcit espanyol, que ha acabat abandonant la zona sense cap troballa prou rellevant per desencallar una investigació que continua plena d'interrogants

