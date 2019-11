El Tribunal Suprem de Tailàndia ratifica la pena de mort al català Artur Segarra

El Tribunal Suprem de Tailàndia tomba el recurs d'Artur Segarra i ratifica la pena de mort per l'assassinat a l'empresari David Bernat a Bangkok. El magistrat ha rebutjat l'apel·lació en última instància en considerar que les proves del crim són clares i la culpabilitat de Segarra ha quedat completament provada.Segarra va assegurar que la sentència no era "una sorpresa" perquè, segons ell, el judici no havia estat just. Ara, l'última oportunitat que li queda per evitar la pena de mort és aconseguir el perdó de la Casa Reial de Tailàndia. D'aconseguir-lo, Segarra podria commutar la pena capital per cadena perpetua i, segons informa l'Agència EFE i se'n fan ressò diversos mitjans, podria sol·licitar l'extradició a Espanya després de complir vuit anys de condemna.David Bernat va ser mort i esquarterat a principis del 2016. Segarra el va segrestar. Les restes sense vida del consultor van aparèixer a les aigües del riu Chao Phraya, que travessa Tailàndia. La policia va detenir Segarra, l'únic sospitós del crim, dies després, a la ciutat cambodjana de Sihanuk, on havia fugit.​Poc després, la policia tailandesa va confirmar al troballa de mostres d'ADN de Bernat a casa de Segarra. "De les sis mostres preses en una de les propietats del sospitós, una coincideix amb l'ADN de Bernat", va assegurar l'agent encarregat de la investigació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor