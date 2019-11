La Guàrdia Urbana desallotja de matinada l'acampada de la plaça Universitat

Amb nocturnitat --per a evitar que les resistents poguessin rebre suport a temps--, a la una de la matinada han començat a desallotjar l'acampada de Plaça Universitat. 😥

👇👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/XFnW7JO1rN — j-t (@joseptomas) November 20, 2019

Almenys dos detinguts per @barcelona_GUB durant desallotjament acampada plaça Universitat. Via @elperiodico pic.twitter.com/mOK22vCkoL — Guillem Sànchez (@guillem_sm) November 20, 2019

La @barcelona_GUB comença el desallotjament de acampada plaça Universitat de Barcelona. Via @elperiodico pic.twitter.com/OkQPb21oqc — Guillem Sànchez (@guillem_sm) November 19, 2019

El desallotjament arriba quatre dies després que els Mossos d'Esquadra identifiquessin les 117 persones que hi havia en aquell moment, i que en detinguessin una per una ordre judicial pendent.



La vintena de furgonetes de la Guàrdia Urbana han tallat la Gran Via a l'altura del carrer Aribau i els agents han començat a desmuntar el campament, retirant el material que els barrava el pas fins a les tendes i posteriorment aquestes instal·lacions. Alguns dels acampats han recriminat als agents que no els deixessin agafar les seves pertinences.

⚠ [ÚLTIMA HORA] ⚠



DESALLOTJAMENT ARA MATEIX de l'Acampada de Pl Universitat de #Barcelona de l'@assembleapluni!#AcampadaResisteix



UN EXÈRCIT DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA per desallotjar Pl Universitat ARA MATEIX!!



Tothom aquí ARA MATEIX SISPLAU 🙏🙏 pic.twitter.com/t8G8hs0lLn — Barcelona Anarchists (@BCN_Anarchists) November 20, 2019

Primers enfrontaments entre els acampats i la policia. La @barcelona_GUB carrega contra els manifestants. pic.twitter.com/UL9RekmDe2 — Andrea Villoria (@andreajvilloria) November 20, 2019

Un centenar d'agents de la Guàrdia Urbana han desallotjat l'acampada de la plaça Universitat aquesta matinada de dimecres. Desenes d'agents antiavalots de la policia barcelonina s'han presentat a la zona cèntrica de la capital catalana als voltants de la una de la matinada, amb diversos dispositius de neteja per desallotjar les tendes d'acampada i tot el material. Segons informen diversos mitjans, almenys hi hauria dues persones detingudes i diverses identificacions.Els acampats, en un principi, no han ofert resistència als agents antiavalots de la Guàrdia Urbana. Quan passaven els minuts, diversos joves i acampats s'han enfrontat a la policia barcelonina, que ha propinat els primers cops, com apunten diversos periodistes que han informat a través dels seus comptes de Twitter. El cordó policial posterior, després de mobilitzar els acampats pels carrers adjacents, els ha impedit tornar a la zona.El desallotjament s'ha produït després de més de tres setmanes d'acampada per part dels estudiants, joves i diverses persones que es congregaven a la plaça Universitat de Barcelona des del 30 d'octubre passat. El SEPC (Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans) va promoure l'acampada en el marc de les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem i les mobilitzacions arreu del territori català.

