El PDECat debat les propostes de la militància per encaixar amb JxCat

"Haurem de fer una feina molt fina". La frase és d'un alt dirigent del PDECat implicat, aquests dies, en l'anàlisi de les demandes i propostes que va fer la militància del partit durant el mes de setembre en relació a l'encaix definitiu amb Junts per Catalunya (JxCat). La direcció de la formació es va reunir dilluns per començar a tractar la qüestió, i tornarà a fer-ho la setmana vinent per anar perfilant la proposta que elevaran a Carles Puigdemont. No es tancarà oficialment, això sí, fins al 14 de desembre, dia en què les fonts consultades persituen el proper consell nacional del PDECat.La proposta serà fruit dels equilibris interns dins del partit -a la reunió de l'executiva de dilluns hi va assistir Míriam Nogueras, vicepresidenta de la formació, molt propera a Puigdemont i que no sempre assisteix a les trobades de la cúpula-, on conviuen diferents ànimes. L'encarregat últim de recollir totes les sensibilitats serà el president del PDECat, David Bonvehí, i està previst que Artur Mas col·labori en la negociació. Puigdemont, que s'havia compromès al juliol a fer arribar una proposta d'encaix al partit, encara no l'ha traslladat, segons ressalten fonts coneixedores de la negociació.Tot i que és ara quan oficialment s'han obert les actes del procés de participació, existeixen cinc línies mestres que es van repetir en les reunions de la militància: que el partit no desaparegui, posar ordre i disciplina de portes endins, agrupar totes les ànimes sota les sigles de JxCat, reconèixer el lideratge de Puigdemont però posar en valor més veus, i la necessitat de promoure el debat ideològic. "No pot ser que ERC ens estigui robant el discurs", manté un dels més veterans consultats.La idea és que JxCat es converteixi en un partit polític unificat -si pot ser, aixoplugant també la Crida Nacional per la República, que en paral·lel treballa per presentar-se a les eleccions catalanes fins que no es resolgui tot el debat de l'espai nacionalista-, i que d'aquesta manera acabi la disgregació dels últims anys. Si no hi hagués entesa global, es treballaria per aconseguir una coalició. "Esperem que no sigui així. I des de Lledoners es busca un acord", assegura un dels consultats en referència al paper de Josep Rull i Jordi Turull, que representen dos dels sectors més importants del PDECat.El resultat del 10-N, amb el creixement d'un escó , ha servit als més independents per estar satisfets, però també al PDECat per assenyalar que l'increment de vots no arriba als 30.000, i que el nombre de diputats és el mateix de Democràcia i Llibertat el 2015 amb Francesc Homs com a candidat. Un dels aspectes a resoldre és el dels lideratges, amb Laura Borràs com a nom de l'entorn de Puigdemont i Quim Torra favorit per ser cap de cartell a la Generalitat si l'expresident no ho pot ser.

