Torra i Calviño coincideixen a l'Smart City Expo World Congress després de la plantada de Foment

En contraposició de la plantada del president Quim Torra a l'entrega dels premis de Foment, aquest dimarts sí que ha coincidit amb la ministra d'Economia en funcions Nadia Calviño, durant la inauguració de l'Smart City Expo World Congress. El president català i la titular d'Economia han mostrat cordialitat institucional al llarg del recorregut inaugural, que han fet plegats en bona part.La comitiva ha visitat els estands de Catalunya i d'Espanya, a més dels de l'Ajuntament de Barcelona, el de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o el de Seat. Aquesta ha sigut la primera vegada que han coincidit després que el president català decidís no assistir als premis Carles Ferrer Salat organitzats per la patronal Foment del Treball per una disputa de protocol amb la Moncloa. Torra va negar-se a no fer la clausura i haver de parlar abans que Calviño, ministra en funcions del govern espanyol.Durant la visita els expositors han ensenyat a les autoritats robots assistents, contenidors intel·ligents, busos autònoms i tota mena de sistemes per a millorar la qualitat de vida de les ciutats. A banda de Torra i Calviño, la comitiva ha comptat amb la presència dels consellers de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró; amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i de l'Hospitalet, Núria Marín; la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera; el secretari d'Estat per l'Avenç Digital, Francisco Polo i el president de Fira de Barcelona, Pau Relats.L'Smart City Expo World Congress se celebra al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona fins al 21 de novembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor