En llibertat un dels detinguts a Lleida pels aldarulls després de la sentència

Aquest matí han revocat la presó preventiva sense fiança, JA EL TENIM A CASA! Moltes gràcies a totes pdl suport, seguim lluitant!#MartiLlibertat#LlibertatPresesPolitiques #LlibertatPresosPoliticsiExiliats pic.twitter.com/SCTDBUu96T — Martí Llibertat (@LlibertatMarti) November 19, 2019

Albert Martí, conegut com "Lo Martí de Térmens" , ha estat deixat en llibertat aquest dimarts després d'un mes empresonat pels aldarulls que es van produir a Lleida. Al popular cantant noguerenc li han revocat la presó sense fiança que no el permetia abandonar la presó de Lleida, on va entrar el passat mes d'octubre.Veí de Térmens (Noguera) de 35 anys, Martí va ser acusat d'haver-se enfrontat als Mossos d'Esquadra durant les accions contra la sentència que es van organitzar a la capital del Segrià. A Martí el van arrestar el passat 16 d'octubre al seu lloc de treball després d'un enfrontament entre manifestants i policia pels carrers de Lleida.Durant els dies que ha passat de reclusió, han estat diverses les mobilitzacions que s'han celebrat per demanar el seu alliberament.Amb l'alliberament de l'Albert, són 16 els detinguts que queden arran dels aldarulls per la sentència.

