Les obres de les Glòries s'encareixen quasi dos milions d'euros més del que estava previst

La comissió d'Ecologia, Urbanisme, Insfraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat per unanimitat una modificació del projecte dels túnels viaris a la plaça de les Glòries per reforçar els túnels de la L1 del Metro. Decisió que suposarà un encariment gairebé d'uns dos milions d'euros, arribant així a un total d'uns onze milions.Les modificacions proposades entre el carrer Castillejors i la rambla del Poblenoum suposen una millora del terreny del front d'excavació del pas inferior, així com altres canvis, com ara el reforç de la volta del túnel del metro de la línea vermella.El director de l'empresa coordinadora les obres Bimsa, Ángel Sánchez, davant aquest encariment ha explicat a la comissió que al principi era molt difícil saber en quin estat es trobarien les infraestructures, ja que són dels anys 60. Al final, la proposta ha estat ben rebuda pels grups municipals després que l'empresa els hagi convençut als regidors de l'oposició.

