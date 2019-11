Puig recorrerà el dictamen d'Inspecció de Treball pels becaris

Ximo Puig ha anunciat que el Govern valencià recorrerà la decisió de la Inspecció de Treball , que va dictar com a "frau de llei i abús de dret" la situació de 28 becaris vinculats a la Conselleria de Presidència i que va resoldre que havien de cotitzar a la Seguretat Social com a "treballadors i treballadores" de l'Administració.Puig ha sostingut que els Serveis Jurídics "pensen que no s'ha fet incorrectament" i per tant "es recorrerà". "En qualsevol cas, és una qüestió que ha servit a molts joves periodistes per a estar exercint en aquests moments en molts mitjans" i que ha sigut una "via raonable" que ha motivat que alguns joves hagin canviat el seu lloc en un mitjà privat per una beca en la Generalitat perquè "tenien millors condicions laborals".No obstant això, ha recalcat que "si aquest no és el camí, a partir de l'any que ve no hi haurà beques" amb el que "se solucionarà aquesta qüestió" que porta "diverses dècades".

