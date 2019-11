Huawei participarà en el desplegament de la tecnologia 5G a Barcelona

La multinacional xinesa Huawei participarà en el desenvolupament de la xarxa de connexió 5G i la intel·ligència artificial a Barcelona. Aquest dimarts el tinent d'alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l'Ajuntament, Jaume Collboni, i el vicepresident de la Unitat de Negoci d'Empreses de Huawei, Sun Fuyou, han signat un l'acord de col·laboració en el marc de l'Smart City Expo World Congress (SCEWC), on el consistori participa un any més.El pacte preveu desenvolupar projectes que contribueixin a l'atracció de talent altament qualificat, a la creació de llocs de treball de qualitat a la ciutat i posicionar Barcelona com a centre d'investigació mundial en aquesta matèria, segons s'indica des del consistori.Collboni ha posat en valor la col·laboració pel fet que, al seu parer, reforça la posició de Barcelona com a ciutat tecnològica i la situa com a "ciutat de referència al mercat asiàtic". De la seva banda, la tinenta d'alcaldia d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana, Laia Bonet, ha apostat per posar la tecnologia "al servei de la ciutadania" i per col·laborar amb empreses que treballin en projectes d'innovació que vagin en aquesta línia.Fuyou, de la seva banda, ha explicat que Espanya és un mercat "molt important" per a Huawei i ha recordat que la companyia es va establir a Barcelona fa 18 anys. "El nostre compromís per contribuir al creixement de l'economia digital no ha deixat d'augmentar", ha afegit. De fet, ha assegurat que la voluntat de la firma xinesa és "cooperar amb la transformació digital de Barcelona i contribuir per convertir-la en la ciutat més innovadora d'Europa".Huawei inaugurarà una botiga al centre de la ciutat en els propers mesos amb una superfície d'uns mil metres quadrats, la segona de la companyia a Espanya. A banda estudia portar recursos de R&D (Recerca i Desenvolupament) a Barcelona, fet que suposaria crear llocs de treball d'alta qualificació, com ha avançat Fuyou.

