L'Audiència Nacional decideix avui si allibera quatre dels CDR empresonats

L'Audiència Nacional ha convocat una sessió aquest dimecres a les dotze del migdia per decidir si allibera quatre dels membres dels comitès de defensa de la República (CDR) acusats de terrorisme o bé els manté empresonats a Madrid, on són des de finals de setembre. La sala penal va declarar ahir la nul·litat de les ordres d'entrada presó de quatre dels activistes en considerar que no se'ls va proporcionar informació essencial de les actuacions en la vista que va servir per acordar-ne l'ingrés a presó. El jutge instructor de la causa, Manuel García Castellón, considera que s'ha produït una "indefensió evident" i una "infracció d'un dret essencial". Es basa en doctrina del Tribunal Constitucional sobre causes que estan sota secret, la qual estableix que s'ha de proporcionar una mínima informació essencial als acusats per garantir el dret de defensa. Correspon al jutjat determinar quins són aquests elements essencials "compaginant-ho amb el secret, però sense que pugui denegar de forma absoluta qualsevol classe d'accés emparant-se de forma general en el secret", apunten les interlocutòries de la sala penal.El magistrat remarca que ha pogut veure la gravació de la compareixença dels acusats on les defenses demanen explícitament els motius de les detencions, i el jutge argumenta que no poden tenir accés a les actuacions perquè estan sota secret. Això suposa, diu l'Audiència, una "indefensió evident" i una "infracció d'un dret essencial en el procediment d'instauració de la mesura judicial de presó". "Es produeix una situació que queda fora de cobertura de la Constitució, a més de productora d'una greu indefensió material", conclou.Alerta Solidària ha celebrat la nul·litat de les ordres de presó però també ha criticat que l'Audiència, "amb una nova peripècia jurídica" mantingui els quatre detinguts empresonats requerint el jutjat d'instrucció perquè repeteixi la vista. En aquest sentit, ha exigit l'immediat alliberament dels set empresonats i ha denunciat la "nova maniobra jurídica" per mantenir-los empresonats tot i que s'hagin revocat les seves ordres de presó.

