Òmnium exigeix a Sánchez i Iglesias que no ignorin Amnistia i alliberin Cuixart

El dia en què Amnistia Internacional ha reclamat l'alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez , Òmnium Cultural ha volgut donar un toc d'atenció a PSOE i Unides Podem perquè atenguin els requeriments de l'ONG de defensa dels drets humans.En una declaració institucional de la junta de l'entitat, el vicepresident, Marcel Mauri, ha asseverat que "no hi pot haver un govern progressista i defensor dels drets humans que faci cas omís a informes com els d'Amnistia", en un missatge adreçat a Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.Segons ha dit, "no es justifica ni un dia més la presó" per al seu president, condemnat a nou anys de presó, i per a la resta de líders independentistes empresonats. Per això, ha exigit "l'excarceració immediata dels presos polítics, el retorn dels exiliats -lliures de tota causa- i l'anul·lació de la sentència".A més, ha afirmat que el posicionament d'Amnistia, "similar al que s'ha produït també en casos de presos polítics a Rússia, Polònia o Turquia", fa més difícil a l'Estat "seguir mirant cap a una altra banda".Mauri ha qualificat l'informe de "cop duríssim a la imatge internacional de l'estat espanyol" i ha remarcat que Amnistia considera que les penes a Cuixart i Sànchez representen "una restricció desproporcionada als seus drets a la llibertat d'expressió i reunió pacífica"."Que l'ONG de drets humans més important del món esmeni la plana a un poder fàctic de l'estat espanyol no pot quedar impune: ha de tenir conseqüències polítiques directes i ha d'afectar la configuració del futur govern espanyol, que s'autoproclama progressista", ha emfatitzat.Mauri ha assegurat que la justícia espanyola ha incomplit "més de 50 posicionaments" d'entitats internacionals, com ara el Grup de Treball de Detencions Arbitràries de Nacions Unides, l'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans o l'Organització contra la Tortura, entre d'altres.A més, el portaveu d'Òmnium ha instat l'Estat que ratifiqui el protocol número 16 del Conveni Europeu de Drets Humans, que ja han signat països com Finlàndia, els Països Baixos o França. Signar-lo, ha argumentat Mauri, permetria reclamar al Tribunal Constitucional que "consulti a Estrasburg si la condemna als presos polítics és respectuosa amb les llibertats més bàsiques".El vicepresident de l'entitat ha avançat que farà arribar aquestes demandes a tots els grups polítics, al Síndic de Greuges, al Defensor del Poble i a tots els agents internacionals amb què Òmnium ha teixit "una relació de confiança aquests darrers dos anys per tal que contribueixin a la solució política del conflicte".

