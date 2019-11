Torra reactiva el diàleg a Catalunya en ple debat sobre la investidura a Madrid

Dirigents independentistes assenyalen que Sánchez farà gestos cap a ERC perquè "no té alternativa"; si explora un pacte amb el PP, el primer que faran els populars serà "demanar el seu cap"

El processos de reactivació del diàleg -o, si més no, d'intentar-ho- tindran dimensions paral·leles al llarg de les properes setmanes. El president de la Generalitat, Quim Torra, convocarà de nou la taula de diàleg formada per partits catalans a principis de desembre , just el moment en què es constituirà el Congrés dels Diputats i s'enfilarà la recta final del calendari de la investidura de Pedro Sánchez. Les dues dinàmiques, a Barcelona i a Madrid, s'aniran entrellaçant en un context complex, marcat per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra Torra i pel procés d'extradició contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí.Sánchez porta setmanes repetint que, abans de crear un clima d'acostament entre l'Estat i la Generalitat, és necessari un "diàleg entre catalans". La taula de diàleg impulsada per Torra es va reunir per primera vegada fa un any, el 16 de novembre , i va tenir una nova cita el 5 de febrer , una setmana abans que arrenqués el judici al Tribunal Suprem. En les dues hi van assistir membres del Govern i representants de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, els comuns i també el PSC. Per raons diverses, el PP, Ciutadans i la CUP van deixar la cadira buida, circumstància que difícilment canviarà en la trobada del mes de desembre. Els socialistes, tot i desconfiar del propòsit, seran a la reunió.Eva Granados, portaveu parlamentària del PSC, ha demanat a Torra que clarifiqui per què convoca la taula i, de passada, "no fer perdre el temps a tothom". En tot cas, ha apuntat que els socialistes, quan són citats a una trobada, hi assisteixen, tot i mantenir intacte l'escepticisme sobre un president a qui han demanat reiteradament la dimissió. "No sabem si hi trobarem el Torra del referèndum o un que fins ara no hem vist negociar en cap cas i enlloc", ha ressaltat Granados. Damià Calvet, que ha fet de portaveu del Govern arran del procés gripal de Meritxell Budó, ha apuntat que perseguiran "compactar" en la trobada un posicionament a favor del "dret a decidir".Calvet també ha indicat que el Govern hi portarà, a banda d'aquesta demanda, dues carpetes més: el rebuig a la repressió i a la monarquia. Serà la primera vegada que la taula de diàleg es reuneixi després de la sentència i de les eleccions espanyoles, i el missatge que en surti dels partits permetrà veure si hi ha una unitat que transcendeixi per primera vegada el sobiranisme. Els socialistes no accepten la idea del referèndum, però al mateix temps entenen que l'acord PSOE-Podem requerirà el suport de l'independentisme. Per això hi haurà una negociació bilateral amb ERC per la investidura a Madrid, encara que sectors del socialisme espanyol ho vegin amb mals ulls.En l'horitzó de la trobada, a banda, també hi haurà els pressupostos de la Generalitat, que Torra i el vicepresident Pere Aragonès volen aprovar amb els comuns. Els republicans, de moment, han permès la tramitació dels comptes d'Ada Colau a l'Ajuntament , i també volen seduir Catalunya en Comú Podem amb una rebaixa de les taxes universitàries del 30% . Un dels fets que poden impactar camí de la trobada és la sentència del TSJC contra el president, que si rep una condemna recorrerà al Suprem. El futur de la legislatura segueix en l'aire i les eleccions es mantenen en l'horitzó.Calvet, portaveu accidental, ha estat clar a l'hora de definir què espera el Govern com a "punt de partida" per negociar la investidura de Sánchez: tornar a la declaració de Pedralbes del 20 de desembre del 2018 , ara fa onze mesos. Aragonès ja ho va dir ahir davant dels empresaris -i d'una representació del govern espanyol encapçalada per la ministra en funcions Nadia Calviño, vicepresidenta econòmica en el proper executiu si el PSOE aconsegueix els suports necessaris al Congrés- i el conseller de Territori ho ha refermat avui després de la reunió del Govern. Un missatge que ha despertat interès dins d'ERC, on interpreten que sectors de JxCat tenen més alt el llistó.En aquest sentit, Laura Borràs, cap de files de la formació a Madrid, ha indicat aquest dimarts després de recollir les credencials com a diputada al Congrés que la declaració de Pedralbes és "insuficient", perquè és prèvia a la sentència, i posa com a punt de partida la declaració de la Llotja de Mar signada per partits sobiranistes de tot l'Estat . Aquesta és una visió més coincident amb la que defensa Torra i el seu entorn, per bé que el referent de Pedralbes és defensat per diputats de JxCat a Madrid."Hi haurà gestos de Sánchez cap a ERC, n'estem convençuts", ressalta un dirigent implicat en els contactes d'aquests dies. "Sap que només hi ha aquesta via, perquè si vol un pacte amb el PP, el primer que faran serà demanar-li el seu cap", diagnostica. La partida és oberta a Madrid i també a Catalunya, on es reactivarà un diàleg entre partits per ara poc fructífer però que arriba en un nou clima al Congrés. El calendari judicial -sentència contra Torra i extradició de Puigdemont- pot tornar a enverinar-ho tot.

