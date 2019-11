VÍDEO La impressionant veu de la catalana Sara Blanch al Théâtre des Champs-Elysées de París

C H A M P S - E L Y S É E S

Fauteuils d’Orchestre, le vendredi 15 novembre à 21’05h sur France3!

Després de l’actuació al Théâtre des Champs-Elysées dins del programa de Fauteuils d’Orchestre, que podreu veure a la TV francesa @france3 el dia 15 de novembre a les 21’05h. #me pic.twitter.com/zbJSng1s5Q — Sara Blanch Freixes (@SaraBlanch_SB) October 31, 2019

Sara Blanch, la soprano de Darmós, la Ribera d'Ebre, va actuar fa unes setmanes al Théâtre des Champs-Elysées de París. Fruit d'esta actuació compartim el vídeo on queda palès l'espectacular veu de la soprano ebrenca.La riberenca, va estudiar al Conservatori del Liceu de Barcelona, on es va titular en Cant i interpretació. Posteriorment, va continuar la seva formació amb Mariella Devia.Als 16 anys va debutar en el món operístic amb Lisístrata, una òpera d'Albert Carbonell, al Teatre Nacional de Catalunya.Ha estat premiada en diversos concursos com el Concurs Internacional de Cant Montserrat Caballé (2014), el Josep Mirabent i Magrans de Sitges (2015) i el concurs Tenor Viñas (2016), on va obtenir vuit premis.El 2013 va debutar al Rossini Opera Festival interpretant el paper de Folleville (Il viaggio a Reims) i aquest mateix any va debutar també en el paper de Reina de la Nit (Die Zauberflöte) a l'Òpera de Sabadell. El 2015 va fer el seu debut al Rossini in Wildbad Opera Festival d'Alemanya amb el rol d'Elvira (L'italiana in Algeri) i hi va tornar el 2016 per debutar com a Adèle (Le Comte Ory).Als teatres espanyols ha cantat Norina (Don Pasquale), Serpina (La Serva Padrona), Fanny (La cambiale del matrimonio), Berenice (L'occasione fa il ladro) i Zerlina (Don Giovanni), entre d'altres. En les últimes temporades Sara Blanch ha cantat al Teatre de la Maestranza de Sevilla i al Teatre Verdi de Salerno (Die Zauberflöte), Gran Teatre del Liceu (Thaïs), Teatro de la Zarzuela de Madrid (Châteux Margaux / La velleta ), Teatro Real de Madrid (El gall d'or), Teatro Campoamor d'Oviedo (L'elisir d'amore) i el Festival de Peralada (La straordinaria vita di Sugar Blood). El 2018 debuta a França participant en el Festival de Musiques en Fête, a les Chorégies d'Orange.Entre les seues actuacions més recents i futures destaquen: Thaïs al Teatro Real i el Festival de Peralada, Il Turco in Italia a Oviedo, L'italiana in Algeri i L'enigma de Lea al Gran Teatre del Liceu, Carmina Burana a al Palau de la Música Catalana, L'elisir d'amore a Palma de Mallorca, Lucia di Lammermoor a Perm i L'italiana in Algeri a Torí, entre d'altres concerts i recitals.

