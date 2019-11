El PSOE s'espolsa les culpes de la sentència dels ERO i dispara contra el PP pel cas Gürtel

#SentenciaERE" La sentencia de hoy debería tener como respuesta"... el aislamiento del partido más corrupto de Europa. Pero no lo haréis porque sois iguales. Esa es la realidad del socialismo: gastarse en droga y en burdeles el dinero del pueblo al que se deja en la miseria. pic.twitter.com/61qS0xdlot — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) November 19, 2019

El bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción. Ahora se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones pic.twitter.com/Uhw4X8Jlh7 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) November 19, 2019

La sentencia de los ERE confirma que durante años algunos dirigentes del PSOE-A utilizaron dinero público en Andalucía para sostener una red mafiosa que compraba la paz social y alimentaba la corrupción. Andalucía merece pasar página para tener un futuro digno. pic.twitter.com/2y7qIgw0P2 — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) November 19, 2019

La #SentenciaERE es demoledora para el PSOE: 19 cargos condenados, entre ellos sus expresidentes Chaves y Griñán, por saquear cientos de millones de los andaluces. ¿Sánchez o alguien del PSOE asumirá responsabilidades políticas o la corrupción solo es intolerable si es de otros? pic.twitter.com/ApobZ4JCL9 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) November 19, 2019

El secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, s'ha expulsat les culpes de la sentència dels ERO feta pública aquest migdia i que ha condemnat a sis anys de presó l'expresident de la Junta d'Andalusia José Antonio Griñan i a nou anys d'inhabilitació Manuel Chaves. Ábalos ha dit que la formació "respecta" la decisió de la justícia però ha volgut deixar clar que "no afecta" ni l'actual govern ni tampoc l'actual partit socialista. "És un cas de la dècada passada", ha recalcat, i ha recordat que el PSOE andalús ja va depurar responsabilitats.Ábalos ha disparat també contra l'oposició, que ha aprofitat la sentència dels ERO per demanar responsabilitats a Pedro Sánchez i al PSOE. El dirigent socialista ha volgut deslligar el cas dels ERO d'altres casos de corrupció com el Gürtel. "Les dretes han utilitzat el cas per desviar l'atenció", ha denunciat, i ha recordat que en el cas Gürtel el PP va ser condemnat per corrupció, mentre que el PSOE no ha estat "investigat ni condemnat" pels ERO. "No és un cas del PSOE, sinó d'antics responsables del partit", ha reblat.L'oposició ha carregat contra el PSOE i contra el president espanyol, Pedro Sánchez, per la sentència dels ERO . El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha defensat que si el president espanyol "no respon dels diners robats, l'inhabilita per ser ni tan sols president en funcions del govern d'Espanya". El dirigent popular ha emprat paraules similars a les que va adreçar el cap de l'executiu espanyol al seu antecessor Mariano Rajoy quan es va conèixer la sentència de Gürtel.El líder de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat a la mateixa xarxa social que caldria aïllar el PSOE en resposta a la decisió judicial i ha carregat contra Iglesias. "No ho fareu perquè sou iguals", ha afirmat.Per la seva banda, el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha opinat a Twitter que el bipartidisme va dur "corrupció i arrogància" i que arribaran noves sentències com aquesta "que retraten una època".En un to dur contra el PSOE, el coordinador general d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, ha assegurat que els socialistes andalusos van fer servir "diners públics per sostenir una xarxa mafiosa que comprava la pau social i alimentava la corrupció".L'expresident de Ciutadans, Albert Rivera, ha trencat el seu silenci després de la seva dimissió com a líder del partit per la patacada electoral per demanar la dimissió del president espanyol, Pedro Sánchez. La dirigent més ben posicionada per liderar Cs, Inés Arrimadas, ha preguntat si "Sánchez o algú del PSOE assumirà responsabilitats polítiques" per la sentència.En un pla més institucional, el president d'Andalusia, el popular Juan Manuel Moreno, ha celebrat la sentència com "un gran pas de la justícia, tardà però cert", i un fet que "avergonyeix", però ha defensat que "el bon nom d'Andalusia queda per sobre" dels escàndols de corrupció.La coordinadora general de Podem Andalusia, Teresa Rodríguez, ha afirmado que amb la sentència s'ha evidenciat que el PSOE d'aquesta comunitat és "un partit carregat de corrupció que ha sobreviscut durant 40 anys fent trampes i fent servir diners públics que eren de tots".L'Audiència de Sevilla considera que els dos exmandataris andalusos i exministres van ser responsables del sistema d'ajudes públiques que la Junta va instaurar entre el 2000 i el 2009 per beneficiar empreses en crisi. Els jutges sostenen que Chaves coneixia i va permetre el sistema de subvencions irregular, mentre que Griñán no va fer res per evitar les ajudes fraudulentes tot i conèixer els informes de la Intervenció General que censuraven el fons.Griñán i Chaves es van donar de baixa del partit l'any 2016, poc després de ser processats en el cas que avui ha de començar a esclarir-se. Tots dos són els pares polítics de Susana Díaz, cap de files PSOE andalús i que, al desembre, va deixar el càrrec com a màxima dirigent andalusa després del pacte entre el PP, Ciutadans i Vox per investir Juan Manuel Moreno com a president.

