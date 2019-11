Un mosso dispara contra un vehicle que ha estat a punt d'envestir-lo en un control a Tarragona

Un agent dels Mossos d'Esquadra ha disparat aquest dimarts diversos trets contra un vehicle que pretenia saltar-se un control policial a Tarragona i que ha estat a punt d'envestir-lo. L'incident ha passat cap a dos quarts de dotze del migdia en una rotonda d'accés a l'autovia A-7, a tocar del Nou Estadi. Segons fonts policials, el vehicle ha intentat esquivar el control i ha estat a punt d'atropellar dos agents.El primer ha pogut saltar la tanca de la carretera i el segon, en veure que el vehicle anava directament cap a ell, ha disparat al capó amb l'arma reglamentària. Les bales han avariat el motor i, tot i els intents del conductor per fugir cap a l'autovia, el vehicle ha quedat aturat i els agents l'han pogut detenir.L'home és un veí de la Pobla de Lillet (Berguedà) de 32 anys que, amb aquest, acumula vuit antecedents policials. Els agents l'han arrestat pels suposats delictes de conducció temerària, atemptat, resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Es dona el cas que, diumenge, ja el van detenir pel mateix motiu i, en aquella ocasió, se'l va acusar de conducció temerària, atemptat a agents de l'autoritat i danys. L'home hauria sortit recentment de la presó.A més, els agents han hagut d'avisar la grua municipal perquè retirés el vehicle, que no tenia assegurança. L'incident ha passat en el marc d'un control de prevenció de robatoris en habitatges per part de diversos agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana.

