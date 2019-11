Tsunami Democràtic denuncia una «fake news de manual» d'«Al Rojo Vivo»

Hola @DebatAlRojoVivo de vez en cuando se nos cuela una falta de ortografía pero esto vuestro es:



Cartel reaprovechado de los actos del 9N + edición con Paint + faltas de ortografía + no publicada oficialmente = que no sea una fake news de manual. #MásPeriodismo pic.twitter.com/EUawqUSoBM — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 19, 2019

Así fabrica Farreras sus fake news en @DebatAlRojoVivo. Se inventa un cartel de @tsunami_dem (faltas de ortografía incluidas) y luego suelta a uno de sus cuñaos ultras a decir que somos ricos y fachas. #telebasura #intoxicacion pic.twitter.com/lebSGbOsQd — Manuel García (@Candeliano) November 19, 2019

Tsunami Democràtic ha denunciat aquest dimarts la manipulació d'un cartell seu per part del programa televisiu al Rojo Vivo de la Sexta. En un tuit qualifiquen el fet de "fake news de manual", ja que, segons expliquen a la xarxa, s'ha agafat una imatge de les que van emprar per una convocatòria al 9N per fer-la passar per una altra que l'organització no ha publicat.En un altre vídeo es pot veure la notícia a la que es fa referència:

