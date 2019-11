Denuncien jornades de 12 hores per 400 euros en una empresa de Valls

A partir d'una denuncia de la CGT, un grup de treballadors immigrants en situació de semiesclavatge laboral en una empresa del polígon industrial de Valls, podran regularitzar la seva situació@CGTReus@CGTCatalunyahttps://t.co/NWcmpOky90 — Cgt Alt Camp i Conca Barberà (@cgtAltCampConca) November 18, 2019

La CGT ha denunciat el cas d'una empresa de reciclatges del polígon industrial de Valls per tenir una petita plantilla d'empleats, de nacionalitat colombiana, que treballaven entre 10 i 12 hores diàries per un sou que no arribava als 400 euros. Segons el sindicat, els treballadors, que rebien coaccions i amenaces, es mantenien en aquesta situació amb la falsa promesa que se'ls regularitzarien els papers de residència.En detectar la situació, la CGT va advertir Inspecció de Treball perquè realitzés una inspecció al centre de l'empresa Grupo Inversor Panac S.L i Apex Trading Internacional 21 S.L. El passat 22 d'octubre, la policia espanyola i inspectors de la Generalitat de Catalunya s'hi van personar i van trobar un dels quatre treballadors colombians en situació irregular, sense permís de treball i sense contracte laboral.Per aquest motiu, els agents podrien obrir un procediment d'infracció que pot comportar de tres a sis mesos de presó i multes iguals o superiors a 500.000€. Tot i que aleshores només van poder comprovar el cas d'un treballador, segons el sindicat, els inspectors van trobar indicis que podria haver-hi més persones en la mateixa situació.«El Codi Penal preveu penes de presó de sis mesos a sis anys i multes que poden superar els 500.000€ per aquells qui donin ocupació simultàniament a una pluralitat de treballadors sense comunicar la seva alta a la Seguretat Social (SS). No consentirem que l’empresariat de la zona tingui a treballador/es en situació de semiesclavatge i, actuarem amb contundència. Aquesta situació és va repetint arreu del territori, com el cas detectat per la CGT del Berguedà a l’empresa manresana Monserveis, que retribuïa a 52 treballadores sense papers amb 375 euros mensuals per 60 hores de treball setmanal. La pressió rebuda a través d’amenaces de ser expulsades del país, bloquejava als treballadors i les treballadores a l’hora de denunciar l’abús. Esperem que el succés del passat dimarts sigui un avís per a totes les empreses del territori», ha assegurat el sindicat en un comunicat.