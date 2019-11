Una altra víctima de «la Manada» ratifica davant del jutge la denúncia d'abusos sexuals

La jove que va denunciar els quatre integrants del grup de WhatsApp de "la Manada" per abusos sexuals a la localitat de Pozoblanco, a Còrdova, ha ratificat de manera "clara i concisa" la seva declaració i la denúncia interposada.La noia s'ha mostrat "contundent", segons ha explicat l'acusació popular, i malgrat admetre que en un primer moment no va recordar els fets d'aquella nit, gràcies també al vídeo que van gravar els agressors. Els fets són anteriors al cas dels Sanfermines de 2016 que va acabar enviant a la presó els cinc membres de "la Manada" condemnats per violació.Els quatre acusats s'han acollit al dret a no declarar davant del jutjat penal número 1 de Còrdova després de mantenir que són "innocents" dels fets que se'ls imputen. El jutge ha acordat ajornar fins a la sentència la decisió sobre la nul·litat o no de vídeo que van enregistrar els processats sobre els fets.Els abusos van tenir lloc l'1 de maig de 2016 i es van fer públics el setembre de 2016 en la investigació de la causa que s'estava investigant a Pamplona. La declaració de la víctima ha començat passades les onze del matí d'aquest dimarts. Ha durat una hora i paral·lelament, a l'exterior del jutjat, desenes de dones convocades per la Plataforma Cordovesa contra la Violència a les Dones s'han concentrat en suport a la noia.

