Horrorland acomiada una segona temporada d'èxit amb 25.380 visitants en 18 dies

Horrorland ha superat amb èxit una segona temporada de por i monstres terrorífics. El parc del terror de Cercs ha rebut 25.380 visitants, el 94% de les entrades que s'havien posat a la venda.



El públic català i de l'Estat continua sent el principal, però el complex ha rebut també visitants de diferents punts d'Europa i del món. Destaca el mercat anglès que aquest any ha experimentat un creixement d'un 27% sent ja el segon mercat que visita les instal·lacions. Aquesta segona temporada, el complex també ha rebut la visita de grups turístics xinesos i americans. Un fet que, segons la direcció d'Horrorland, posa de manifest que el parc ja està consolidat com a un destí clau dins del sector del terror. El complex ha donat feina enguany a 170 treballadors.

En paral·lel, el sector hoteler i els restaurants de la comarca han experimentat un increment de la seva ocupació aquesta temporada arribant al 85% de mitjana durant les 6 setmanes d'obertura del complex d'oci. En total, un 71% dels clients d'Horrorland han fet nit en algun dels allotjaments de la comarca o bé han fet algun àpat en els restaurants de les rodalies.

Premi al millor Halloween per davant de Port Aventura i Parque Warner





Directors i membres del parc amb l'alcalde de Cercs en rebre el premi al millor Halloween d'Espanya. Foto: Cedida La direcció del parc ha fet un balanç molt positiu d'aquesta temporada. Enguany, no hi haurà edició especial de Nadal, però des d'avui mateix els seus responsables ja comencen a preparar el que serà la tercera edició d'Horrorland l'any 2020.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor